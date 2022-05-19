18:37 19.05.2022 (обновлено: 18:38 19.05.2022)
Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей
Правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты организациям медиаотрасли
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание правительства Российской Федерации в Москве
Здание правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты системообразующим организациям медиаотрасли - электронным и печатным, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций медиаотрасли, в том числе электронных, печатных СМИ и полиграфистов. Распоряжение о выделении на её субсидирование 3,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках новой программы такие организации смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности, включая выплату зарплаты сотрудникам", - говорится в сообщении
Как отмечают в правительстве, заёмные средства позволят организациям медиаотрасли пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объём и качество выпускаемой продукции.