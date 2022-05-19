Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/media-1789562582.html
Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей
Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.05.2022
Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты системообразующим организациям медиаотрасли -... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:37
2022-05-19T18:38
михаил мишустин
медиа - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036354_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_94de444dfc33b13f913d147be4bcc888.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты системообразующим организациям медиаотрасли - электронным и печатным, сообщается на сайте кабмина."Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций медиаотрасли, в том числе электронных, печатных СМИ и полиграфистов. Распоряжение о выделении на её субсидирование 3,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках новой программы такие организации смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности, включая выплату зарплаты сотрудникам", - говорится в сообщенииКак отмечают в правительстве, заёмные средства позволят организациям медиаотрасли пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объём и качество выпускаемой продукции.
https://ria.ru/20220519/feyki-1789553290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1355ed082e35dd2ecd2ffeb068e1cdca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, медиа - общество, россия
18:37 19.05.2022 (обновлено: 18:38 19.05.2022)
 
Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей

Правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты организациям медиаотрасли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание правительства Российской Федерации в Москве
Здание правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты системообразующим организациям медиаотрасли - электронным и печатным, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций медиаотрасли, в том числе электронных, печатных СМИ и полиграфистов. Распоряжение о выделении на её субсидирование 3,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках новой программы такие организации смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности, включая выплату зарплаты сотрудникам", - говорится в сообщении
Как отмечают в правительстве, заёмные средства позволят организациям медиаотрасли пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объём и качество выпускаемой продукции.
Здание генеральной прокуратуры в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 18:09
В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки
 
Михаил МишустинМедиа - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала