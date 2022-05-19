https://ria.ru/20220519/media-1789562582.html

Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей

Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.05.2022

Правительство выделило организациям медиаотрасли 3,5 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты системообразующим организациям медиаотрасли -... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:37

2022-05-19T18:37

2022-05-19T18:38

михаил мишустин

медиа - общество

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты системообразующим организациям медиаотрасли - электронным и печатным, сообщается на сайте кабмина."Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций медиаотрасли, в том числе электронных, печатных СМИ и полиграфистов. Распоряжение о выделении на её субсидирование 3,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках новой программы такие организации смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности, включая выплату зарплаты сотрудникам", - говорится в сообщенииКак отмечают в правительстве, заёмные средства позволят организациям медиаотрасли пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объём и качество выпускаемой продукции.

https://ria.ru/20220519/feyki-1789553290.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

михаил мишустин, медиа - общество, россия