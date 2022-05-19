https://ria.ru/20220519/mcdonalds-1789499164.html

Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь

Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь - РИА Новости, 19.05.2022

Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь

Минпромторг РФ будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ все необходимое содействие в налаживании работы, следует из заявления главы... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:28

2022-05-19T15:28

2022-05-19T15:59

экономика

россия

mcdonald's corporation

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ все необходимое содействие в налаживании работы, следует из заявления главы министерства Дениса Мантурова.Ранее в четверг McDonald's сообщил, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом."Принятое решение - итог продолжительного и непростого переговорного процесса. Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам все необходимое содействие в налаживании работы", - заявил Мантуров через пресс-службу министерства.В министерстве уточнили, что решение было достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.

https://ria.ru/20220516/makdonalds-1788796350.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, mcdonald's corporation, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, санкции в отношении россии