Рейтинг@Mail.ru
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/mcdonalds-1789499164.html
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь - РИА Новости, 19.05.2022
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь
Минпромторг РФ будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ все необходимое содействие в налаживании работы, следует из заявления главы... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:28
2022-05-19T15:59
экономика
россия
mcdonald's corporation
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788820976_0:0:3416:1922_1920x0_80_0_0_b7e7eacf2b44ea03eae6c9fa110b4b6b.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ все необходимое содействие в налаживании работы, следует из заявления главы министерства Дениса Мантурова.Ранее в четверг McDonald's сообщил, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом."Принятое решение - итог продолжительного и непростого переговорного процесса. Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам все необходимое содействие в налаживании работы", - заявил Мантуров через пресс-службу министерства.В министерстве уточнили, что решение было достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.
https://ria.ru/20220516/makdonalds-1788796350.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788820976_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_1ccb411c881961d74dad1cbd32acb3d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, mcdonald's corporation, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, санкции в отношении россии
15:28 19.05.2022 (обновлено: 15:59 19.05.2022)
 
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь

Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's всю необходимую помощь

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк"Макдоналдс"
Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Макдоналдс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ все необходимое содействие в налаживании работы, следует из заявления главы министерства Дениса Мантурова.
Ранее в четверг McDonald's сообщил, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
"Принятое решение - итог продолжительного и непростого переговорного процесса. Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам все необходимое содействие в налаживании работы", - заявил Мантуров через пресс-службу министерства.
В министерстве уточнили, что решение было достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.
Ресторан быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 14:05
СМИ: McDonald's продолжит работу в России под новым брендом
 
ЭкономикаРоссияMcDonald's CorporationМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала