https://ria.ru/20220519/mcdonalds-1789499164.html
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь - РИА Новости, 19.05.2022
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь
Минпромторг РФ будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ все необходимое содействие в налаживании работы, следует из заявления главы... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:28
2022-05-19T15:28
2022-05-19T15:59
экономика
россия
mcdonald's corporation
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ все необходимое содействие в налаживании работы, следует из заявления главы министерства Дениса Мантурова.Ранее в четверг McDonald's сообщил, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом."Принятое решение - итог продолжительного и непростого переговорного процесса. Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам все необходимое содействие в налаживании работы", - заявил Мантуров через пресс-службу министерства.В министерстве уточнили, что решение было достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.
https://ria.ru/20220516/makdonalds-1788796350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, санкции в отношении россии
15:28 19.05.2022 (обновлено: 15:59 19.05.2022)
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's всю необходимую помощь