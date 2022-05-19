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Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла - РИА Новости, 19.05.2022
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Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла
Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла - РИА Новости, 19.05.2022
Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла
Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:58
2022-05-19T17:01
в мире
индонезия
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БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к населению президент Индонезии Джоко Видодо."Правительство откроет экспорт растительного масла с 23 мая 2022 года", - заявил президент, слова которого приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA."С другой стороны, учитывая предполагаемые нарушения и злоупотребления в сфере дистрибуции растительных масел, я отдал приказ правоохранительным органам продолжать расследования и наказывать виновных", - сказал Видодо.Правительство Индонезии запретило экспорт растительных масел и прежде всего необработанного пальмового масла и его производных 28 апреля 2022 года.
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в мире, индонезия
14:58 19.05.2022 (обновлено: 17:01 19.05.2022)
 
Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла

Индонезия с понедельника отменяет запрет на экспорт из страны растительного масла

© Depositphotos / aodaodaodaodПальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / aodaodaodaod
Пальмовое масло
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к населению президент Индонезии Джоко Видодо.
"Правительство откроет экспорт растительного масла с 23 мая 2022 года", - заявил президент, слова которого приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA.
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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"С другой стороны, учитывая предполагаемые нарушения и злоупотребления в сфере дистрибуции растительных масел, я отдал приказ правоохранительным органам продолжать расследования и наказывать виновных", - сказал Видодо.
Правительство Индонезии запретило экспорт растительных масел и прежде всего необработанного пальмового масла и его производных 28 апреля 2022 года.
 
В миреИндонезия
 
 
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