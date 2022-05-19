https://ria.ru/20220519/maslo-1789488760.html
Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла
Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла - РИА Новости, 19.05.2022
Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла
Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:58
2022-05-19T14:58
2022-05-19T17:01
в мире
индонезия
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БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к населению президент Индонезии Джоко Видодо."Правительство откроет экспорт растительного масла с 23 мая 2022 года", - заявил президент, слова которого приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA."С другой стороны, учитывая предполагаемые нарушения и злоупотребления в сфере дистрибуции растительных масел, я отдал приказ правоохранительным органам продолжать расследования и наказывать виновных", - сказал Видодо.Правительство Индонезии запретило экспорт растительных масел и прежде всего необработанного пальмового масла и его производных 28 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20210518/palmoil-1732649941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
14:58 19.05.2022 (обновлено: 17:01 19.05.2022)
Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла
Индонезия с понедельника отменяет запрет на экспорт из страны растительного масла
БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к населению президент Индонезии Джоко Видодо.
"Правительство откроет экспорт растительного масла с 23 мая 2022 года", - заявил президент, слова которого приводит национальное новостное агентство Индонезии
ANTARA.
"С другой стороны, учитывая предполагаемые нарушения и злоупотребления в сфере дистрибуции растительных масел, я отдал приказ правоохранительным органам продолжать расследования и наказывать виновных", - сказал Видодо.
Правительство Индонезии запретило экспорт растительных масел и прежде всего необработанного пальмового масла и его производных 28 апреля 2022 года.