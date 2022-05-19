https://ria.ru/20220519/maslo-1789488760.html

Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла

Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла - РИА Новости, 19.05.2022

Индонезия отменит запрет на экспорт растительного масла

Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:58

2022-05-19T14:58

2022-05-19T17:01

в мире

индонезия

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БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в четверг в видеообращении к населению президент Индонезии Джоко Видодо."Правительство откроет экспорт растительного масла с 23 мая 2022 года", - заявил президент, слова которого приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA."С другой стороны, учитывая предполагаемые нарушения и злоупотребления в сфере дистрибуции растительных масел, я отдал приказ правоохранительным органам продолжать расследования и наказывать виновных", - сказал Видодо.Правительство Индонезии запретило экспорт растительных масел и прежде всего необработанного пальмового масла и его производных 28 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20210518/palmoil-1732649941.html

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия