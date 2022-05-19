https://ria.ru/20220519/marokko-1789609140.html

Власти Марокко заявили, что запасов пшеницы хватит на четыре месяца

Власти Марокко заявили, что запасов пшеницы хватит на четыре месяца - РИА Новости, 19.05.2022

Власти Марокко заявили, что запасов пшеницы хватит на четыре месяца

Запасов пшеницы в Марокко хватит на четыре месяца, власти прилагают значительные усилия ради сохранения цен на хлеб, заявил официальный представитель... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:00

2022-05-19T23:00

2022-05-19T23:00

экономика

марокко

в мире

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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Запасов пшеницы в Марокко хватит на четыре месяца, власти прилагают значительные усилия ради сохранения цен на хлеб, заявил официальный представитель правительства страны Мустафа Байтас в четверг.По его словам, правительство продолжит обеспечивать закупки зерна ради поддержания стабильных цен на хлеб, несмотря на то, что эти расходы "очень высоки", в особенности после решения ряда стран прекратить экспорт зерна.На прошлой неделе Индия ввела запрет на экспорт пшеницы, сославшись на "внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами". После этого решения цена на пшеницу в Европе подскочила до рекордных 455 долларов за тонну.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

марокко

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, марокко, в мире