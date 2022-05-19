Власти Марокко заявили, что запасов пшеницы хватит на четыре месяца
Власти Марокко заявили, что запасов пшеницы в стране хватит на четыре месяца
Пшеница на полях. Архивное фото
КАИР, 19 мая - РИА Новости. Запасов пшеницы в Марокко хватит на четыре месяца, власти прилагают значительные усилия ради сохранения цен на хлеб, заявил официальный представитель правительства страны Мустафа Байтас в четверг.
"Марокко располагает запасами пшеницы, которых хватит на четыре месяца… Королевство приложило большие усилия, чтобы поддержать этот запас", - цитирует агентство Hepress заявление Байтаса на еженедельном совещании правительства.
По его словам, правительство продолжит обеспечивать закупки зерна ради поддержания стабильных цен на хлеб, несмотря на то, что эти расходы "очень высоки", в особенности после решения ряда стран прекратить экспорт зерна.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.