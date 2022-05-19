Рейтинг@Mail.ru
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/mamba-1789587755.html
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba - РИА Новости, 19.05.2022
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:35
2022-05-19T20:35
в мире
румыния
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/33/1524403312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_764ade0ba60672e9dd0429986bde54a7.jpg
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в коммюнике министерства обороны страны."С 16 мая 2022 года французские вооруженные силы разместили в Румынии зенитно-ракетный комплекс последнего поколения Mamba, а также центр управления обороной в 3-м измерении (командный пункт координации и противовоздушной обороны - ред.). Развертывание этой системы вооружения является частью усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге Европы", - сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что зенитная система средней дальности Mamba представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе."Чтобы повысить эффективность системы и удовлетворить потребности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, она подключена и интегрирована с системами обороны Румынии и НАТО через канал связи тактических данных", - добавили в министерстве обороны.Французские войска были переброшены в Румынию в рамках миссии НАТО 26 февраля.
https://ria.ru/20220518/rumyniya-1789140919.html
https://ria.ru/20220515/nato-1788675834.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/33/1524403312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_716c65d80119d51654d1d043ece2c2a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, нато
20:35 19.05.2022
 
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba

Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в коммюнике министерства обороны страны.
"С 16 мая 2022 года французские вооруженные силы разместили в Румынии зенитно-ракетный комплекс последнего поколения Mamba, а также центр управления обороной в 3-м измерении (командный пункт координации и противовоздушной обороны - ред.). Развертывание этой системы вооружения является частью усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге Европы", - сообщается в пресс-релизе.
Военнослужащий с флагом НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 00:39
В Румынии заявили о создании боевой группы НАТО в уезде Брашов
Отмечается, что зенитная система средней дальности Mamba представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе.
"Чтобы повысить эффективность системы и удовлетворить потребности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, она подключена и интегрирована с системами обороны Румынии и НАТО через канал связи тактических данных", - добавили в министерстве обороны.
Французские войска были переброшены в Румынию в рамках миссии НАТО 26 февраля.
Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 17:06
Румыния поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава МИД
 
В миреРумынияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала