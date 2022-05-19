https://ria.ru/20220519/mamba-1789587755.html
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba - РИА Новости, 19.05.2022
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:35
2022-05-19T20:35
2022-05-19T20:35
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в коммюнике министерства обороны страны."С 16 мая 2022 года французские вооруженные силы разместили в Румынии зенитно-ракетный комплекс последнего поколения Mamba, а также центр управления обороной в 3-м измерении (командный пункт координации и противовоздушной обороны - ред.). Развертывание этой системы вооружения является частью усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге Европы", - сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что зенитная система средней дальности Mamba представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе."Чтобы повысить эффективность системы и удовлетворить потребности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, она подключена и интегрирована с системами обороны Румынии и НАТО через канал связи тактических данных", - добавили в министерстве обороны.Французские войска были переброшены в Румынию в рамках миссии НАТО 26 февраля.
https://ria.ru/20220518/rumyniya-1789140919.html
https://ria.ru/20220515/nato-1788675834.html
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в мире, румыния, нато
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba
Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии НАТО
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в коммюнике министерства обороны страны.
"С 16 мая 2022 года французские вооруженные силы разместили в Румынии
зенитно-ракетный комплекс последнего поколения Mamba, а также центр управления обороной в 3-м измерении (командный пункт координации и противовоздушной обороны - ред.). Развертывание этой системы вооружения является частью усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО
на восточном фланге Европы", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что зенитная система средней дальности Mamba представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе.
"Чтобы повысить эффективность системы и удовлетворить потребности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, она подключена и интегрирована с системами обороны Румынии и НАТО через канал связи тактических данных", - добавили в министерстве обороны.
Французские войска были переброшены в Румынию в рамках миссии НАТО 26 февраля.