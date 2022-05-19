https://ria.ru/20220519/mamba-1789587755.html

Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba

Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba - РИА Новости, 19.05.2022

Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba

Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:35

2022-05-19T20:35

2022-05-19T20:35

в мире

румыния

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/33/1524403312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_764ade0ba60672e9dd0429986bde54a7.jpg

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, говорится в коммюнике министерства обороны страны."С 16 мая 2022 года французские вооруженные силы разместили в Румынии зенитно-ракетный комплекс последнего поколения Mamba, а также центр управления обороной в 3-м измерении (командный пункт координации и противовоздушной обороны - ред.). Развертывание этой системы вооружения является частью усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге Европы", - сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что зенитная система средней дальности Mamba представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе."Чтобы повысить эффективность системы и удовлетворить потребности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, она подключена и интегрирована с системами обороны Румынии и НАТО через канал связи тактических данных", - добавили в министерстве обороны.Французские войска были переброшены в Румынию в рамках миссии НАТО 26 февраля.

https://ria.ru/20220518/rumyniya-1789140919.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788675834.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, нато