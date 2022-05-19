https://ria.ru/20220519/mali-1789403497.html

В МИД Мали назвали цель визита делегации республики в Москву

В МИД Мали назвали цель визита делегации республики в Москву - РИА Новости, 19.05.2022

В МИД Мали назвали цель визита делегации республики в Москву

Визит делегации Мали в Москву призван укрепить дружеские отношения с Россией, он продлится от четырех до пяти дней, заявил РИА Новости представитель МИД Мали... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:13

2022-05-19T11:13

2022-05-19T11:13

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Визит делегации Мали в Москву призван укрепить дружеские отношения с Россией, он продлится от четырех до пяти дней, заявил РИА Новости представитель МИД Мали Самюэль Сайе.Ранее Сайе заявил РИА Новости, что глава МИД Мали Абдулай Диоп прибыл в среду в Москву в сопровождении представительной правительственной делегации."Рабочий визит призван укрепить дружеские отношения между Мали и Россией. Визит продлится от четырех до пяти дней", - заявил Сайе.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.В интервью РИА Новости Абдулай Диоп заявил, что Россия является эффективным и прагматичным партнером для Мали, он сообщил в Москве о потребностях, которые страна испытывает в авиационной технике, в обучении и подготовке персонала.

https://ria.ru/20220518/mali-1789341796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мали, москва, абдулай диоп, сергей лавров