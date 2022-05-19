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Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну - РИА Новости, 19.05.2022
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну
Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный должен состояться до конца сентября, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:19
2022-05-19T17:19
2022-05-19T17:28
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный должен состояться до конца сентября, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."До конца сентября мы этот аппарат планируем запустить с космодрома Восточный", - сказал он, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Ранее Рогозин заявил, что дату пуска определят по итогам испытаний.Заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявлял, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома Восточный намечен на 22 августа. Позднее Рогозин сообщил, что пуск намечен просто на третий квартал 2022 года.До этого планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция "Луна-25" отправится к естественном спутнику Земли в июле. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
https://ria.ru/20220519/kikina-1789533807.html
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космос - риа наука, луна, земля, роскосмос, дмитрий рогозин
17:19 19.05.2022 (обновлено: 17:28 19.05.2022)
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну
Глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что "Луну-25" запустят до конца сентября