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ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России - РИА Новости, 19.05.2022
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ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России
ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России - РИА Новости, 19.05.2022
ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:08
2022-05-19T17:28
экономика
россия
торжок
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лукойл
shell
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом смазочных материалов, но с рядом предписаний, сообщила пресс-служба ведомства."ФАС одобрила с предписанием ходатайство "Лукойла" о приобретении ООО "Шелл Нефть". Планируемая к приобретению доля составляет 99,99%", - сообщило ведомство.Согласно предписанию ФАС, "Лукойл" должен регулярно продавать нефтепродукты на бирже и не должен приобретать их в основную торговую сессию. Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов, пояснили в ведомстве."Лукойл" ранее в мае сообщил, что подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, а сама покупка возможна после одобрения ФАС.В число указанных активов входят завод смазочных материалов в городе Торжке Тверской области, а также 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.Ранее, в конце февраля, Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.
https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html
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экономика, россия, торжок, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, shell
17:08 19.05.2022 (обновлено: 17:28 19.05.2022)
 
ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России

ФАС одобрила с предписанием покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в "дочке" Shell в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа одной из заправок Shell в Москве
На одной из заправок Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На одной из заправок Shell в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом смазочных материалов, но с рядом предписаний, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС одобрила с предписанием ходатайство "Лукойла" о приобретении ООО "Шелл Нефть". Планируемая к приобретению доля составляет 99,99%", - сообщило ведомство.
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Согласно предписанию ФАС, "Лукойл" должен регулярно продавать нефтепродукты на бирже и не должен приобретать их в основную торговую сессию. Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов, пояснили в ведомстве.
"Лукойл" ранее в мае сообщил, что подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, а сама покупка возможна после одобрения ФАС.
В число указанных активов входят завод смазочных материалов в городе Торжке Тверской области, а также 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.
Ранее, в конце февраля, Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.
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ЭкономикаРоссияТоржокФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЛУКОЙЛShell
 
 
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