https://ria.ru/20220519/lukoyl-1789534637.html

ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России

ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России - РИА Новости, 19.05.2022

ФАС одобрила покупку "Лукойлом" "дочки" Shell в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:08

2022-05-19T17:08

2022-05-19T17:28

экономика

россия

торжок

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

лукойл

shell

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом смазочных материалов, но с рядом предписаний, сообщила пресс-служба ведомства."ФАС одобрила с предписанием ходатайство "Лукойла" о приобретении ООО "Шелл Нефть". Планируемая к приобретению доля составляет 99,99%", - сообщило ведомство.Согласно предписанию ФАС, "Лукойл" должен регулярно продавать нефтепродукты на бирже и не должен приобретать их в основную торговую сессию. Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов, пояснили в ведомстве."Лукойл" ранее в мае сообщил, что подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, а сама покупка возможна после одобрения ФАС.В число указанных активов входят завод смазочных материалов в городе Торжке Тверской области, а также 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.Ранее, в конце февраля, Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.

https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html

https://ria.ru/20220423/koshmar-1785120479.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, торжок, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, shell