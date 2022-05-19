https://ria.ru/20220519/lukashenko-1789563118.html

Лукашенко: Минск купил у Москвы "нужное количество" "Искандеров" и С-400

Лукашенко: Минск купил у Москвы "нужное количество" "Искандеров" и С-400 - РИА Новости, 19.05.2022

Лукашенко: Минск купил у Москвы "нужное количество" "Искандеров" и С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:39

2022-05-19T18:39

2022-05-19T18:59

александр лукашенко

россия

минск

белоруссия

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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400.В начале мая Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".Лукашенко неоднократно говорил о желании иметь в Белоруссии комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.До этого он также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400. В феврале президент подчеркивал, что Минск намерен закупать у России ракетные комплексы "Искандер", поэтому необходим соответствующий учебный центр на территории республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/lukashenko-1789464314.html

россия

минск

белоруссия

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Евгения Нефедова

александр лукашенко, россия, минск, белоруссия