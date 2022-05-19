18:39 19.05.2022 (обновлено: 18:59 19.05.2022)
Лукашенко: Минск купил у Москвы "нужное количество" "Искандеров" и С-400
Лукашенко: Минск купил у Москвы "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" . Архивное фото
МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400.
"Мы договорились с Путиным (президентом России – ред.), мы купили у вас нужное количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным. Видеофрагмент встречи распространил близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал "Пул Первого".
В начале мая Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".
Лукашенко неоднократно говорил о желании иметь в Белоруссии комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.
До этого он также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400. В феврале президент подчеркивал, что Минск намерен закупать у России ракетные комплексы "Искандер", поэтому необходим соответствующий учебный центр на территории республики.