Рейтинг@Mail.ru
ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/lnr-1789616251.html
ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР
ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР
Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) за последние месяцы доставил более 600 тонн гуманитарных грузов в Луганскую народную республику, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:51
2022-05-19T23:51
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
общероссийский народный фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787499087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc99dba4db15543a6ea9c01af5bdf607.jpg
ПЕРВОМАЙСК, 19 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) за последние месяцы доставил более 600 тонн гуманитарных грузов в Луганскую народную республику, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница."Мы уже туда (на склад в Луганске) завезли свыше 600 тонн гуманитарных грузов, различных абсолютно. Работаем по запросу территорий, стараемся достать все необходимое", - сказал Варяница.Он уточнил, что, например в Первомайск, который находится в водной блокаде и постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, представители ОНФ приезжали уже три раза и содействовали в доставке жителям города продуктовых наборов и средств гигиены, а также емкостей для питьевой воды, бойлеров, насосов и генераторов для соцучреждений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/pervomaysk-1789613127.html
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789495460.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787499087_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_062b3f3322917391c8c21341fe7fef05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, общероссийский народный фронт
23:51 19.05.2022
 
ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР

Варяница: ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК, 19 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) за последние месяцы доставил более 600 тонн гуманитарных грузов в Луганскую народную республику, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница.
"Мы уже туда (на склад в Луганске) завезли свыше 600 тонн гуманитарных грузов, различных абсолютно. Работаем по запросу территорий, стараемся достать все необходимое", - сказал Варяница.
Выдача гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 23:25
В город Первомайск в Донбассе доставили гуманитарную помощь от Калуги
Он уточнил, что, например в Первомайск, который находится в водной блокаде и постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, представители ОНФ приезжали уже три раза и содействовали в доставке жителям города продуктовых наборов и средств гигиены, а также емкостей для питьевой воды, бойлеров, насосов и генераторов для соцучреждений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Харьковской области получают российскую гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 15:19Специальная военная операция на Украине
Уральские депутаты доставили гуманитарную помощь в Мариуполь
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала