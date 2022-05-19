https://ria.ru/20220519/lnr-1789616251.html

ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР

ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022

ОНФ доставил более 600 тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР

Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) за последние месяцы доставил более 600 тонн гуманитарных грузов в Луганскую народную республику, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:51

2022-05-19T23:51

2022-05-19T23:51

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ПЕРВОМАЙСК, 19 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) за последние месяцы доставил более 600 тонн гуманитарных грузов в Луганскую народную республику, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница."Мы уже туда (на склад в Луганске) завезли свыше 600 тонн гуманитарных грузов, различных абсолютно. Работаем по запросу территорий, стараемся достать все необходимое", - сказал Варяница.Он уточнил, что, например в Первомайск, который находится в водной блокаде и постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, представители ОНФ приезжали уже три раза и содействовали в доставке жителям города продуктовых наборов и средств гигиены, а также емкостей для питьевой воды, бойлеров, насосов и генераторов для соцучреждений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/pervomaysk-1789613127.html

https://ria.ru/20220519/pomosch-1789495460.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, общероссийский народный фронт