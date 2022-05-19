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Девушка погибла при обстреле Красного Лимана украинскими войсками
Девушка погибла при обстреле Красного Лимана украинскими войсками - РИА Новости, 19.05.2022
Девушка погибла при обстреле Красного Лимана украинскими войсками
В ходе обстрела населенного пункта Красный Лиман со стороны украинских войск погибла девушка, ранение получила ее мать, заявил в четверг помощник министра... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:30
2022-05-19T16:30
2022-05-19T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
красный лиман
россия
украина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ходе обстрела населенного пункта Красный Лиман со стороны украинских войск погибла девушка, ранение получила ее мать, заявил в четверг помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."За последние сутки удар был нанесен по Красному Лиману, где, к сожалению, погибла молодая девушка и ранение получила ее мама. Их перевезли в Сватово... Также ракетному удару подвергся Первомайск. Воинских частей и соединений там нет. Зачем и почему они (украинские войска - ред.) туда бьют? Запугивают местное население", - сказал Киселев в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, красный лиман, россия, украина
16:30 19.05.2022 (обновлено: 16:33 19.05.2022)
Девушка погибла при обстреле Красного Лимана украинскими войсками
Помощник главы МВД ЛНР: девушка погибла при обстреле Красного Лимана украинскими войсками