https://ria.ru/20220519/lenta-1789374465.html

В Норильске мужчину арестовали за видео с сожжением георгиевской ленты

В Норильске мужчину арестовали за видео с сожжением георгиевской ленты - РИА Новости, 19.05.2022

В Норильске мужчину арестовали за видео с сожжением георгиевской ленты

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Норильска, который разместил в соцсети видеозапись с сожжением георгиевской ленты и призывами РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T07:27

2022-05-19T07:27

2022-05-19T07:53

происшествия

россия

норильск

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 19 мая — РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Норильска, который разместил в соцсети видеозапись с сожжением георгиевской ленты и призывами к осквернению символа воинской славы России, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.По версии следствия, инцидент произошел 23 апреля."Подозреваемый, являясь приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, находясь на территории города Норильска разместил в открытом для всеобщего просмотра мессенджере две видеозаписи осквернения им символа воинской славы России — георгиевской ленты путем ее сожжения, сопровождая свои действия фразами, побуждающими к повторению акта осквернения", — говорится в сообщении.В отношении 18-летнего жителя Норильска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы России публично). В настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным главком УФСБ России.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220518/sud-1789333333.html

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происшествия, россия, норильск, красноярск