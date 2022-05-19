07:27 19.05.2022 (обновлено: 07:53 19.05.2022)
В Норильске мужчину арестовали за видео с сожжением георгиевской ленты
В Норильские арестовали поклонника "Правого сектора" за осквернение георгиевской ленты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 мая — РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Норильска, который разместил в соцсети видеозапись с сожжением георгиевской ленты и призывами к осквернению символа воинской славы России, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, инцидент произошел 23 апреля.
"Подозреваемый, являясь приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, находясь на территории города Норильска разместил в открытом для всеобщего просмотра мессенджере две видеозаписи осквернения им символа воинской славы России — георгиевской ленты путем ее сожжения, сопровождая свои действия фразами, побуждающими к повторению акта осквернения", — говорится в сообщении.
В отношении 18-летнего жителя Норильска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы России публично). В настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным главком УФСБ России.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.