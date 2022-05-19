https://ria.ru/20220519/laboratorii-1789509498.html

Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, подтвердил, что на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:56

2022-05-19T15:56

2022-05-19T17:48

в мире

россия

сша

джордж буш (младший)

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, подтвердил, что на Украине работали американские биолаборатории.В частности, в беседе "Владимир Зеленский" выражает благодарность США и говорит, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: "Да".После этого пранкеры сказали, что Киеву удалось эвакуировать биолаборатории в безопасное место, "так что русские ничего <…> не получили". Буш вновь ответил утвердительно.Пранк представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем-младшим Вован и Лексус пообещали презентовать в новом выпуске программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.В ходе военной спецоперации российское Минобороны получило документы, свидетельствующие, что на Украине формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.

https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html

https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html

россия

сша

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента США Джорджа Буша-младшего Экс-президент США Джордж Буш-младший поверил, что пранкеры Вован и Лексус - герои Украины, сбившие много российских самолетов, и заявил, что гордится ими. Пранкеры Вован и Лексус представили запись разговора с Бушем от имени Владимира Зеленского на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". 2022-05-19T15:56 true PT1M46S

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, джордж буш (младший), владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), владимир зеленский, владимир путин, киев, rutube