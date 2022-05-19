15:56 19.05.2022 (обновлено: 17:48 19.05.2022)
Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине
Буш-младший в разговоре с пранкерами подтвердил работу американских лабораторий на Украине
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, подтвердил, что на Украине работали американские биолаборатории.
В частности, в беседе "Владимир Зеленский" выражает благодарность США и говорит, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: "Да".
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После этого пранкеры сказали, что Киеву удалось эвакуировать биолаборатории в безопасное место, "так что русские ничего <…> не получили". Буш вновь ответил утвердительно.
Пранк представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем-младшим Вован и Лексус пообещали презентовать в новом выпуске программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.
В ходе военной спецоперации российское Минобороны получило документы, свидетельствующие, что на Украине формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.
В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
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