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Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине
Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине
Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, подтвердил, что на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:56
2022-05-19T17:48
в мире
россия
сша
джордж буш (младший)
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, подтвердил, что на Украине работали американские биолаборатории.В частности, в беседе "Владимир Зеленский" выражает благодарность США и говорит, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: "Да".После этого пранкеры сказали, что Киеву удалось эвакуировать биолаборатории в безопасное место, "так что русские ничего &lt;…&gt; не получили". Буш вновь ответил утвердительно.Пранк представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем-младшим Вован и Лексус пообещали презентовать в новом выпуске программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.В ходе военной спецоперации российское Минобороны получило документы, свидетельствующие, что на Украине формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html
https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html
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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента США Джорджа Буша-младшего
Экс-президент США Джордж Буш-младший поверил, что пранкеры Вован и Лексус - герои Украины, сбившие много российских самолетов, и заявил, что гордится ими. Пранкеры Вован и Лексус представили запись разговора с Бушем от имени Владимира Зеленского на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
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в мире, россия, сша, джордж буш (младший), владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), владимир зеленский, владимир путин, киев, rutube
15:56 19.05.2022 (обновлено: 17:48 19.05.2022)
 
Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

Буш-младший в разговоре с пранкерами подтвердил работу американских лабораторий на Украине

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, подтвердил, что на Украине работали американские биолаборатории.
В частности, в беседе "Владимир Зеленский" выражает благодарность США и говорит, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: "Да".
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После этого пранкеры сказали, что Киеву удалось эвакуировать биолаборатории в безопасное место, "так что русские ничего <…> не получили". Буш вновь ответил утвердительно.
Пранк представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем-младшим Вован и Лексус пообещали презентовать в новом выпуске программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.
В ходе военной спецоперации российское Минобороны получило документы, свидетельствующие, что на Украине формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.
В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
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