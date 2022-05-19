https://ria.ru/20220519/kurs-1789414222.html
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей - РИА Новости, 19.05.2022
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей
Курс рубля устойчиво растет на Московской бирже и упал ниже 62 рублей к доллару, впервые с января 2020 года, евро торгуется в районе 64,6 рубля, следует из... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:50
2022-05-19T11:50
2022-05-19T12:11
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
евро
доллар
рубль
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Курс рубля устойчиво растет на Московской бирже и упал ниже 62 рублей к доллару, впервые с января 2020 года, евро торгуется в районе 64,6 рубля, следует из динамики торгов на бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.54 мск падает на 1,73 рубля, до 61,72 рубля, евро – на 2,14 рубля, до 64,56 рубля. При этом евро в начале торгов опускался до 61,11 рубля (минимума с апреля 2017 года).
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, евро, доллар, рубль, валюта, динамика курсов валют, курс доллара, курс рубля
11:50 19.05.2022 (обновлено: 12:11 19.05.2022)
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей впервые с января 2020 года