https://ria.ru/20220519/kurs-1789414222.html

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей - РИА Новости, 19.05.2022

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей

Курс рубля устойчиво растет на Московской бирже и упал ниже 62 рублей к доллару, впервые с января 2020 года, евро торгуется в районе 64,6 рубля, следует из... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:50

2022-05-19T11:50

2022-05-19T12:11

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

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валюта

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Курс рубля устойчиво растет на Московской бирже и упал ниже 62 рублей к доллару, впервые с января 2020 года, евро торгуется в районе 64,6 рубля, следует из динамики торгов на бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.54 мск падает на 1,73 рубля, до 61,72 рубля, евро – на 2,14 рубля, до 64,56 рубля. При этом евро в начале торгов опускался до 61,11 рубля (минимума с апреля 2017 года).

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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