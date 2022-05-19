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Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года - РИА Новости, 19.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220519/kurs-1789389723.html
Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года
Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года - РИА Новости, 19.05.2022
Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года
Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:09
2022-05-19T11:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта в моменте опускалась до 61,11 рубля — впервые с апреля 2017 года, американская торговалась на уровне 63,22. Таким образом, пара евро/рубль уходила ниже стоимости пары доллар/рубль. Но затем евро вернулся к уровню 66 рублей — к 10:22 мск курс расчетами "завтра" равнялся 65,73 рубля (минус 97 копеек по сравнению со вчерашним днем). Доллар при этом дешевел на 41 копейку, до 63,04 рубля.По мнению аналитиков, на курс российской валюты влияет то, что компании готовятся к налоговым выплатам 25-27 мая, — это может сформировать излишек долларового предложения. Играет роль и необычайно сильный платежный баланс России.При этом цены на нефть на мировых рынках росли на данных Минэнерго США о неожиданном снижении запасов: июльские фьючерсы на Brent дорожали до 110,63 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — до 108,12 доллара.
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экономика, московская биржа, россия
10:09 19.05.2022 (обновлено: 11:47 19.05.2022)
 
Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи.
Так, европейская валюта в моменте опускалась до 61,11 рубля — впервые с апреля 2017 года, американская торговалась на уровне 63,22. Таким образом, пара евро/рубль уходила ниже стоимости пары доллар/рубль.
Но затем евро вернулся к уровню 66 рублей — к 10:22 мск курс расчетами "завтра" равнялся 65,73 рубля (минус 97 копеек по сравнению со вчерашним днем). Доллар при этом дешевел на 41 копейку, до 63,04 рубля.
По мнению аналитиков, на курс российской валюты влияет то, что компании готовятся к налоговым выплатам 25-27 мая, — это может сформировать излишек долларового предложения. Играет роль и необычайно сильный платежный баланс России.
При этом цены на нефть на мировых рынках росли на данных Минэнерго США о неожиданном снижении запасов: июльские фьючерсы на Brent дорожали до 110,63 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — до 108,12 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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