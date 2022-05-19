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Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года - РИА Новости, 19.05.2022

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:09

2022-05-19T10:09

2022-05-19T11:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта в моменте опускалась до 61,11 рубля — впервые с апреля 2017 года, американская торговалась на уровне 63,22. Таким образом, пара евро/рубль уходила ниже стоимости пары доллар/рубль. Но затем евро вернулся к уровню 66 рублей — к 10:22 мск курс расчетами "завтра" равнялся 65,73 рубля (минус 97 копеек по сравнению со вчерашним днем). Доллар при этом дешевел на 41 копейку, до 63,04 рубля.По мнению аналитиков, на курс российской валюты влияет то, что компании готовятся к налоговым выплатам 25-27 мая, — это может сформировать излишек долларового предложения. Играет роль и необычайно сильный платежный баланс России.При этом цены на нефть на мировых рынках росли на данных Минэнерго США о неожиданном снижении запасов: июльские фьючерсы на Brent дорожали до 110,63 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — до 108,12 доллара.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия