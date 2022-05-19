https://ria.ru/20220519/krizisy-1789379714.html

Володин назвал главных виновников кризисов в мире

Володин назвал главных виновников кризисов в мире - РИА Новости, 19.05.2022

Володин назвал главных виновников кризисов в мире

США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:01

2022-05-19T09:01

2022-05-19T09:01

россия

сша

канада

евросоюз

швейцария

в мире

вячеслав володин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как отметил в своем Telegram-канале Володин, США ввели против России больше всего санкций - 1983, на втором месте - Канада (1402), на третьем - Швейцария (1361), на четвертом - Британия (1360), на пятом - страны ЕС (1199), на шестом - Австралия (1150), на седьмом - Япония (902).Парламентарий напомнил, что всего против России заведено 10 536 санкций: до 24 февраля 2022 года - 2 754, после - ещё 7 782."Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", - подчеркнул спикер Госдумы.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220519/krizis-1789371102.html

https://ria.ru/20220514/ssha-1788568916.html

россия

сша

канада

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, сша, канада, евросоюз, швейцария, в мире, вячеслав володин, госдума рф