https://ria.ru/20220519/krizisy-1789379714.html
Володин назвал главных виновников кризисов в мире
Володин назвал главных виновников кризисов в мире - РИА Новости, 19.05.2022
Володин назвал главных виновников кризисов в мире
США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:01
2022-05-19T09:01
2022-05-19T09:01
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сша
канада
евросоюз
швейцария
в мире
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как отметил в своем Telegram-канале Володин, США ввели против России больше всего санкций - 1983, на втором месте - Канада (1402), на третьем - Швейцария (1361), на четвертом - Британия (1360), на пятом - страны ЕС (1199), на шестом - Австралия (1150), на седьмом - Япония (902).Парламентарий напомнил, что всего против России заведено 10 536 санкций: до 24 февраля 2022 года - 2 754, после - ещё 7 782."Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", - подчеркнул спикер Госдумы.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
https://ria.ru/20220519/krizis-1789371102.html
https://ria.ru/20220514/ssha-1788568916.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, канада, евросоюз, швейцария, в мире, вячеслав володин, госдума рф
Володин назвал главных виновников кризисов в мире
Спикер Госдумы Володин назвал США, Канаду и Швейцарию главными виновниками кризисов в мире