05:02 19.05.2022 (обновлено: 06:43 19.05.2022)
Посол России в США объяснил, с чем связан глобальный кризис
Антонов: заявления, что мировой кризис не связан с санкциями против России, недостоверны
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против Москвы не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
Соединенные Штаты и их союзники утверждают, что в дефиците продуктов питания и росте цен на них якобы виновата Россия.
"Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах", — подчеркнул Антонов.
Глава дипмиссии напомнил, что Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.
По инициативе США накануне в ООН шло обсуждение продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине. В мероприятии участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
Антонов отметил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".
"Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Обострились они в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков", — заключил он.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.