https://ria.ru/20220519/krizis-1789371102.html

Посол России в США объяснил, с чем связан глобальный кризис

Посол России в США объяснил, с чем связан глобальный кризис - РИА Новости, 19.05.2022

Посол России в США объяснил, с чем связан глобальный кризис

Посол России в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против Москвы не имеют отношения к глобальному... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T05:02

2022-05-19T05:02

2022-05-19T06:43

энтони блинкен

антониу гутерреш

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в мире

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против Москвы не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале дипмиссии.Соединенные Штаты и их союзники утверждают, что в дефиците продуктов питания и росте цен на них якобы виновата Россия.Глава дипмиссии напомнил, что Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.По инициативе США накануне в ООН шло обсуждение продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине. В мероприятии участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.Антонов отметил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/krizis-1789355033.html

https://ria.ru/20220516/pshenitsa-1788782806.html

россия

сша

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вашингтон

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