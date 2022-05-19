https://ria.ru/20220519/kriptovalyuta-1789368066.html

МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте

МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте - РИА Новости, 19.05.2022

МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте

МВД России согласовало доработанные законопроекты о цифровой валюте, которые, в частности, предполагают арест цифровых активов по решению суда, а также создание РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T02:58

2022-05-19T02:58

2022-05-19T02:58

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

криптовалюта

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России согласовало доработанные законопроекты о цифровой валюте, которые, в частности, предполагают арест цифровых активов по решению суда, а также создание электронного кошелька для конфискованных активов, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.Как пояснили в МВД, в законопроектах учтены предложенные ведомством замечания. В частности, они касаются "вопросов организации порядка исполнения оператором цифровой торговой платформы постановления суда о наложении ареста на цифровую валюту, вынесенного в порядке уголовного судопроизводства, а также создания электронного кошелька цифровых валют для хранения арестованных и конфискованных активов"."Вопросы, в том числе касающиеся порядка исполнения биржами решения о наложении ареста и урегулирования порядка хранения арестованных активов, прорабатываются", — уточнили в МВД.Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ — в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.В феврале правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Так, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.

https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789330191.html

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, министерство финансов рф (минфин россии), криптовалюта, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий чернышенко, москва