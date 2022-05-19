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МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте - РИА Новости, 19.05.2022
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МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте
МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте - РИА Новости, 19.05.2022
МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте
МВД России согласовало доработанные законопроекты о цифровой валюте, которые, в частности, предполагают арест цифровых активов по решению суда, а также создание РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T02:58
2022-05-19T02:58
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
криптовалюта
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России согласовало доработанные законопроекты о цифровой валюте, которые, в частности, предполагают арест цифровых активов по решению суда, а также создание электронного кошелька для конфискованных активов, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.Как пояснили в МВД, в законопроектах учтены предложенные ведомством замечания. В частности, они касаются "вопросов организации порядка исполнения оператором цифровой торговой платформы постановления суда о наложении ареста на цифровую валюту, вынесенного в порядке уголовного судопроизводства, а также создания электронного кошелька цифровых валют для хранения арестованных и конфискованных активов"."Вопросы, в том числе касающиеся порядка исполнения биржами решения о наложении ареста и урегулирования порядка хранения арестованных активов, прорабатываются", — уточнили в МВД.Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ — в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.В феврале правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Так, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.
https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789330191.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, министерство финансов рф (минфин россии), криптовалюта, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий чернышенко, москва
02:58 19.05.2022
 
МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте

МВД России согласовало законопроекты об аресте и хранении конфискованных криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МВД России согласовало доработанные законопроекты о цифровой валюте, которые, в частности, предполагают арест цифровых активов по решению суда, а также создание электронного кошелька для конфискованных активов, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.

"Министерством внутренних дел РФ рассмотрены и согласованы доработанные по итогам совещания у заместителя председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко, состоявшегося 18 апреля, проекты федеральных законов "О цифровой валюте" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О цифровой валюте", — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в МВД, в законопроектах учтены предложенные ведомством замечания. В частности, они касаются "вопросов организации порядка исполнения оператором цифровой торговой платформы постановления суда о наложении ареста на цифровую валюту, вынесенного в порядке уголовного судопроизводства, а также создания электронного кошелька цифровых валют для хранения арестованных и конфискованных активов".
"Вопросы, в том числе касающиеся порядка исполнения биржами решения о наложении ареста и урегулирования порядка хранения арестованных активов, прорабатываются", — уточнили в МВД.
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Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ — в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.
В феврале правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Так, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.
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