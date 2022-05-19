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В Кремле назвали главную проблему на освобожденных территориях - РИА Новости, 19.05.2022
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В Кремле назвали главную проблему на освобожденных территориях
В Кремле назвали главную проблему на освобожденных территориях - РИА Новости, 19.05.2022
В Кремле назвали главную проблему на освобожденных территориях
Первоочередная задача на освобожденных украинских территориях - решение социальных вопросов, пауз здесь быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:49
2022-05-19T14:10
политика
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первоочередная задача на освобожденных украинских территориях - решение социальных вопросов, пауз здесь быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти территории нужно обеспечивать жизнедеятельностью, нужно гарантировать социальное обеспечение, здесь не может быть пауз. И многие районы сейчас находятся и без света, и без канализации, и без воды, этим нужно заниматься. Необходимостью этих первоочередных мер, которые продиктованы исключительно заботой о людях, делаются подобные заявления", - сказал Песков журналистам.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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политика, россия, владимир путин, украина, донбасс
13:49 19.05.2022 (обновлено: 14:10 19.05.2022)
 
В Кремле назвали главную проблему на освобожденных территориях

Песков: Кремль ставит приоритетом решение социальных вопросов на освобожденных территориях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид Кремль
Вид Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первоочередная задача на освобожденных украинских территориях - решение социальных вопросов, пауз здесь быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти территории нужно обеспечивать жизнедеятельностью, нужно гарантировать социальное обеспечение, здесь не может быть пауз. И многие районы сейчас находятся и без света, и без канализации, и без воды, этим нужно заниматься. Необходимостью этих первоочередных мер, которые продиктованы исключительно заботой о людях, делаются подобные заявления", - сказал Песков журналистам.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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