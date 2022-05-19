https://ria.ru/20220519/kosmos-1789529042.html

Россия лидирует в разработке ядерных космических двигателей, заявил Рогозин

Россия лидирует в разработке ядерных космических двигателей, заявил Рогозин - РИА Новости, 19.05.2022

Россия лидирует в разработке ядерных космических двигателей, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия опережает мир на 7 лет по разработкам космических ядерных двигателей. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:54

2022-05-19T16:54

2022-05-19T16:54

космос - риа наука

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия опережает мир на 7 лет по разработкам космических ядерных двигателей."Здесь у нас есть фора - лет 7 пока, если мы не остановимся", - сказал Рогозин, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займёт 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут её облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.

https://ria.ru/20220410/kosmos-1782764735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин