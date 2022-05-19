https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789440066.html
В Минздраве призвали готовиться к новым подъемам заболеваемости COVID-19
В Минздраве призвали готовиться к новым подъемам заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
В Минздраве призвали готовиться к новым подъемам заболеваемости COVID-19
Нужно быть готовым к возможным новым подъёмам заболеваемости и продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса, рассказал главный внештатный... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:54
2022-05-19T12:54
2022-05-19T12:54
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нужно быть готовым к возможным новым подъёмам заболеваемости и продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов."Несмотря на то, что мы сейчас наблюдаем спад активности COVID-19, тем не менее, циркуляция вируса продолжается. И активизация возбудителей, безусловно, ещё возможна. Мы слушали много о появлении новых вариантов коронавируса, …риск распространения которых, несомненно, сохраняется. В этих условиях, конечно, нужно сохранять готовность к росту случаев, продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса. И, естественно, быть готовым к возможным новым подъемам заболеваемости COVID-19", - отметил Чуланов в ходе VIII Межведомственной научно-практической конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".Инфекционист подчеркнул, что нельзя забывать и о гриппе - он и до пандемии являлся ключевой остро-респираторной инфекцией."В 2022-2023-м мы можем наблюдать с высокой вероятностью распространение вирусов гриппа В викторианской линии и вирусов гриппа А H1N1", - добавил Чуланов.
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789372694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир чуланов
В Минздраве призвали готовиться к новым подъемам заболеваемости COVID-19
Профессор Чуланов: нужно быть готовым к возможным новым подъемам заболеваемости COVID-19
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нужно быть готовым к возможным новым подъёмам заболеваемости и продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.
"Несмотря на то, что мы сейчас наблюдаем спад активности COVID-19, тем не менее, циркуляция вируса продолжается. И активизация возбудителей, безусловно, ещё возможна. Мы слушали много о появлении новых вариантов коронавируса, …риск распространения которых, несомненно, сохраняется. В этих условиях, конечно, нужно сохранять готовность к росту случаев, продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса. И, естественно, быть готовым к возможным новым подъемам заболеваемости COVID-19", - отметил Чуланов в ходе VIII Межведомственной научно-практической конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
Инфекционист подчеркнул, что нельзя забывать и о гриппе - он и до пандемии являлся ключевой остро-респираторной инфекцией.
"В 2022-2023-м мы можем наблюдать с высокой вероятностью распространение вирусов гриппа В викторианской линии и вирусов гриппа А H1N1", - добавил Чуланов.