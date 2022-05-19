https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789400372.html
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19
Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:58
2022-05-19T10:58
2022-05-19T11:14
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова."Конечно, непосредственно сейчас ситуация изменилась, но угроза новых волн существует", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".Она отметила, что одной из важнейших задач сегодня является поддержание уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. Кроме того, необходимо удалять внимание модернизации инфраструктуры инфекционной службы, уточнила Котова.
https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19
10:58 19.05.2022 (обновлено: 11:14 19.05.2022)
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19
Глава департамента Минздрава Котова: угроза новых волн COVID-19 еще существует
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.
"Конечно, непосредственно сейчас ситуация изменилась, но угроза новых волн существует", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".
Она отметила, что одной из важнейших задач сегодня является поддержание уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. Кроме того, необходимо удалять внимание модернизации инфраструктуры инфекционной службы, уточнила Котова.