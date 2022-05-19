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В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
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https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789400372.html
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19
Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:58
2022-05-19T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова."Конечно, непосредственно сейчас ситуация изменилась, но угроза новых волн существует", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".Она отметила, что одной из важнейших задач сегодня является поддержание уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. Кроме того, необходимо удалять внимание модернизации инфраструктуры инфекционной службы, уточнила Котова.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19
10:58 19.05.2022 (обновлено: 11:14 19.05.2022)
 
В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19

Глава департамента Минздрава Котова: угроза новых волн COVID-19 еще существует

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.
"Конечно, непосредственно сейчас ситуация изменилась, но угроза новых волн существует", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".
Она отметила, что одной из важнейших задач сегодня является поддержание уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. Кроме того, необходимо удалять внимание модернизации инфраструктуры инфекционной службы, уточнила Котова.
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