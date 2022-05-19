https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789400372.html

В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19

В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022

В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19

Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:58

2022-05-19T10:58

2022-05-19T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Несмотря на изменившуюся ситуацию с коронавирусом в России, угроза новых волн ещё существует, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова."Конечно, непосредственно сейчас ситуация изменилась, но угроза новых волн существует", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".Она отметила, что одной из важнейших задач сегодня является поддержание уровня коллективного иммунитета к коронавирусу. Кроме того, необходимо удалять внимание модернизации инфраструктуры инфекционной службы, уточнила Котова.

https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19