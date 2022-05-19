https://ria.ru/20220519/konflikt-1789544125.html

Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию

Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию - РИА Новости, 19.05.2022

Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию

Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение украинского конфликта на соседние страны нельзя исключать, заявил президент Франции Эммануэль РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:37

2022-05-19T17:37

2022-05-19T17:46

в мире

вадим красносельский

молдавия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

франция

эммануэль макрон

майя санду

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение украинского конфликта на соседние страны нельзя исключать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Молдавии Майей Санду."Вторжение РФ на Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности - для Молдавии. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение (украинского - ред.) конфликта на соседние страны не исключено. И Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью и всеми попытками посягнуть на стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдавии", - заявил Макрон на встрече с Санду в Париже.В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

https://ria.ru/20220518/dodon-1789353271.html

молдавия

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вадим красносельский, молдавия, украина, следственный комитет россии (ск рф), франция, эммануэль макрон, майя санду