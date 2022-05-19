17:37 19.05.2022 (обновлено: 17:46 19.05.2022)
Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию
Глава Франции Макрон допустил, что конфликт на Украине может распространиться на Молдавию
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение украинского конфликта на соседние страны нельзя исключать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Молдавии Майей Санду.
"Вторжение РФ на Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности - для Молдавии. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение (украинского - ред.) конфликта на соседние страны не исключено. И Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью и всеми попытками посягнуть на стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдавии", - заявил Макрон на встрече с Санду в Париже.
В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.