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Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию - РИА Новости, 19.05.2022
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Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию
Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию - РИА Новости, 19.05.2022
Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию
Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение украинского конфликта на соседние страны нельзя исключать, заявил президент Франции Эммануэль РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:37
2022-05-19T17:46
в мире
вадим красносельский
молдавия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
франция
эммануэль макрон
майя санду
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение украинского конфликта на соседние страны нельзя исключать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Молдавии Майей Санду."Вторжение РФ на Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности - для Молдавии. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение (украинского - ред.) конфликта на соседние страны не исключено. И Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью и всеми попытками посягнуть на стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдавии", - заявил Макрон на встрече с Санду в Париже.В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
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молдавия
украина
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в мире, вадим красносельский, молдавия, украина, следственный комитет россии (ск рф), франция, эммануэль макрон, майя санду
17:37 19.05.2022 (обновлено: 17:46 19.05.2022)
 
Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию

Глава Франции Макрон допустил, что конфликт на Украине может распространиться на Молдавию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение украинского конфликта на соседние страны нельзя исключать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Молдавии Майей Санду.
"Вторжение РФ на Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности - для Молдавии. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение (украинского - ред.) конфликта на соседние страны не исключено. И Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью и всеми попытками посягнуть на стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдавии", - заявил Макрон на встрече с Санду в Париже.
В конце апреля в Приднестровье произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 22:09
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В миреВадим КрасносельскийМолдавияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ФранцияЭммануэль МакронМайя Санду
 
 
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