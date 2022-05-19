https://ria.ru/20220519/knigi-1789536187.html

Звание библиотечной столицы России передали Мурманску

Звание библиотечной столицы России передали Мурманску - РИА Новости, 19.05.2022

Звание библиотечной столицы России передали Мурманску

Библиотечной столицей России в 2023 году станет Мурманск, об этом было объявлено на Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде, передает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:55

2022-05-19T18:55

2022-05-19T18:55

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Библиотечной столицей России в 2023 году станет Мурманск, об этом было объявлено на Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости."Мурманской области есть чем гордиться. У нас работают 12 модельных библиотек, в этом году в сделаем еще семь. Но главное — это люди, которые не боятся меняться и делать библиотеки современными", — сказала Ольга Обухова, глава минкультуры региона.Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев заявил, что новая столица выбирается по нескольким критериям. Первый из них — состояние библиотечного дела. Еще одним критерием он назвал готовность местных властей принять конгресс, поскольку это финансовоемкое мероприятие. Также при выборе новой столицы учитывается ее местонахождение — организаторы хотят, чтобы каждый год это были разные регионы.Библиотечная столица в 2022 году — Нижний Новгород.

https://ria.ru/20220519/knigi-1789442141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мурманская область, мурманск, нижний новгород, книги