https://ria.ru/20220519/knigi-1789536187.html
Звание библиотечной столицы России передали Мурманску
Звание библиотечной столицы России передали Мурманску - РИА Новости, 19.05.2022
Звание библиотечной столицы России передали Мурманску
Библиотечной столицей России в 2023 году станет Мурманск, об этом было объявлено на Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде, передает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:55
2022-05-19T18:55
2022-05-19T18:55
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Библиотечной столицей России в 2023 году станет Мурманск, об этом было объявлено на Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости."Мурманской области есть чем гордиться. У нас работают 12 модельных библиотек, в этом году в сделаем еще семь. Но главное — это люди, которые не боятся меняться и делать библиотеки современными", — сказала Ольга Обухова, глава минкультуры региона.Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев заявил, что новая столица выбирается по нескольким критериям. Первый из них — состояние библиотечного дела. Еще одним критерием он назвал готовность местных властей принять конгресс, поскольку это финансовоемкое мероприятие. Также при выборе новой столицы учитывается ее местонахождение — организаторы хотят, чтобы каждый год это были разные регионы.Библиотечная столица в 2022 году — Нижний Новгород.
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РИА Новости
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новости культуры, мурманская область, мурманск, нижний новгород, книги
Звание библиотечной столицы России передали Мурманску
Звание библиотечной столицы России передали от Нижнего Новгорода Мурманску
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Библиотечной столицей России в 2023 году станет Мурманск, об этом было объявлено на Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
"Мурманской области есть чем гордиться. У нас работают 12 модельных библиотек, в этом году в сделаем еще семь. Но главное — это люди, которые не боятся меняться и делать библиотеки современными", — сказала Ольга Обухова, глава минкультуры региона.
Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев заявил, что новая столица выбирается по нескольким критериям. Первый из них — состояние библиотечного дела.
Еще одним критерием он назвал готовность местных властей принять конгресс, поскольку это финансовоемкое мероприятие. Также при выборе новой столицы учитывается ее местонахождение — организаторы хотят, чтобы каждый год это были разные регионы.
Библиотечная столица в 2022 году — Нижний Новгород.