https://ria.ru/20220519/kitay-1789567958.html

Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине

Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине

Китай против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, против принуждения стран встать на чью-либо сторону в украинском вопросе,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:59

2022-05-19T18:59

2022-05-19T18:59

в мире

китай

россия

украина

ван и (политик)

евросоюз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602434577_0:156:2890:1781_1920x0_80_0_0_c0a8488ebe47df28c958bfa1e9e0b640.jpg

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, против принуждения стран встать на чью-либо сторону в украинском вопросе, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.Он подчеркнул, что украинский кризис влияет на нормальное развитие международной торговли, на стабильность цепочек производства и поставок, угрожая глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности."Необходимо прикладывать усилия для уменьшения побочных эффектов, и в особенности поддерживать уязвимые развивающиеся страны в преодолении трудностей. Необходимо остерегаться провоцирования блоковой конфронтации под предлогом российско-украинского конфликта, что создаст серьезную угрозу глобальной безопасности и стабильности", - добавил он.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

китай

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), евросоюз, сша