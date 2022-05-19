https://ria.ru/20220519/kitay-1789567958.html
Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине
Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине
Китай против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, против принуждения стран встать на чью-либо сторону в украинском вопросе,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:59
2022-05-19T18:59
2022-05-19T18:59
в мире
китай
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ван и (политик)
евросоюз
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, против принуждения стран встать на чью-либо сторону в украинском вопросе, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.Он подчеркнул, что украинский кризис влияет на нормальное развитие международной торговли, на стабильность цепочек производства и поставок, угрожая глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности."Необходимо прикладывать усилия для уменьшения побочных эффектов, и в особенности поддерживать уязвимые развивающиеся страны в преодолении трудностей. Необходимо остерегаться провоцирования блоковой конфронтации под предлогом российско-украинского конфликта, что создаст серьезную угрозу глобальной безопасности и стабильности", - добавил он.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), евросоюз, сша
Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине
Глава МИД Китая Ван И призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, против принуждения стран встать на чью-либо сторону в украинском вопросе, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.
"Китай вступает против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, против принуждения других стран выбирать одну из сторон", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что украинский кризис влияет на нормальное развитие международной торговли, на стабильность цепочек производства и поставок, угрожая глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности.
"Необходимо прикладывать усилия для уменьшения побочных эффектов, и в особенности поддерживать уязвимые развивающиеся страны в преодолении трудностей. Необходимо остерегаться провоцирования блоковой конфронтации под предлогом российско-украинского конфликта, что создаст серьезную угрозу глобальной безопасности и стабильности", - добавил он.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ
из-за ситуации на Украине
. В странах ЕС
всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия
, блокируют его принятие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.