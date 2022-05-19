https://ria.ru/20220519/kitay-1789514242.html

МИД Китая напомнил об опасности дружбы с США цитатой Киссинджера

МИД Китая напомнил об опасности дружбы с США цитатой Киссинджера - РИА Новости, 19.05.2022

МИД Китая напомнил об опасности дружбы с США цитатой Киссинджера

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с цитатой бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, предупреждающей об опасности дружбы с РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:12

2022-05-19T16:12

2022-05-19T16:53

в мире

ричард никсон

америка

вашингтон (штат)

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с цитатой бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, предупреждающей об опасности дружбы с Вашингтоном.Бывший госсекретарь произнес эту фразу в годы войны во Вьетнаме перед инаугурацией 37-го президента США Ричарда Никсона."Никсону следует сказать, что, вероятно, целью Клиффорда (министр обороны США. — Прим. ред.) является свержение Тхьеу (президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу. — Прим. ред.) до инаугурации Никсона. Ему нужно также сообщить, что, если Тхьеу постигнет та же участь, что и Зьем (предыдущий президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем. — Прим.ред.), народы мира узнают, что быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки фатально”, — сказал американский политик.Тхьеу покинул свой пост в 1975 году за несколько дней до взятия Сайгона (сейчас — Хошимин) коммунистическими силами, ознаменовавшего победу Северного Вьетнама над Южным, из которого США были вынуждены вывести свои войска за два года до этого.В Китае не раз отмечали, что Вашингтону стоит задуматься о том, какую роль американские власти сыграли в обеспечении мира и глобальной стабильности. В частности, Пекин неоднократно утверждал, что спецоперация на Украине спровоцирована необоснованным и угрожающим для России расширением НАТО.

https://ria.ru/20220519/vmeshatelstvo-1789371963.html

америка

вашингтон (штат)

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ричард никсон, америка, вашингтон (штат), сша, китай