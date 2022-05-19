16:12 19.05.2022 (обновлено: 16:53 19.05.2022)
МИД Китая напомнил об опасности дружбы с США цитатой Киссинджера
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил об опасности дружбы с США фразой Киссинджера
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с цитатой бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, предупреждающей об опасности дружбы с Вашингтоном.
"Быть или не быть, вот в чем вопрос…", — написал представитель китайского дипведомства и привел слова Киссинджера, — "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки фатально".
Бывший госсекретарь произнес эту фразу в годы войны во Вьетнаме перед инаугурацией 37-го президента США Ричарда Никсона.
"Никсону следует сказать, что, вероятно, целью Клиффорда (министр обороны США. — Прим. ред.) является свержение Тхьеу (президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу. — Прим. ред.) до инаугурации Никсона. Ему нужно также сообщить, что, если Тхьеу постигнет та же участь, что и Зьем (предыдущий президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем. — Прим.ред.), народы мира узнают, что быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки фатально”, — сказал американский политик.
Тхьеу покинул свой пост в 1975 году за несколько дней до взятия Сайгона (сейчас — Хошимин) коммунистическими силами, ознаменовавшего победу Северного Вьетнама над Южным, из которого США были вынуждены вывести свои войска за два года до этого.
В Китае не раз отмечали, что Вашингтону стоит задуматься о том, какую роль американские власти сыграли в обеспечении мира и глобальной стабильности. В частности, Пекин неоднократно утверждал, что спецоперация на Украине спровоцирована необоснованным и угрожающим для России расширением НАТО.