https://ria.ru/20220519/kitay-1789455147.html

СМИ: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва

СМИ: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва - РИА Новости, 19.05.2022

СМИ: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва

Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:42

2022-05-19T13:42

2022-05-19T14:32

экономика

цены на нефть

москва

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Нефть будет использована для пополнения китайских стратегических запасов", — говорится в публикации.По сведениям агентства, обсуждение идет на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний.Блумберг отмечает, что цена на российскую марку Urals снизилась, так как покупатели не хотят попасть под введенные Западом санкции, поэтому Китай рассчитывает дешево пополнить свои стратегические запасы.Как рассказал источник агентства, детали сделки пока не определены и нет никаких гарантий, что она вообще будет заключена.В апреле cредняя цена Urals снизилась до 70,52 доллара за баррель — это на 20,8 процента меньше, чем в марте, но 1,1 раза больше, чем год назад. По сообщению аналитиков инвестбанка "Синара", скидки на российскую нефть по отношению к эталонной марке Brent достигали 37 долларов за баррель, но затем несколько снизились.

https://ria.ru/20220515/kitay-1788360803.html

москва

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, москва, китай, россия