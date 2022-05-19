https://ria.ru/20220519/kitay-1789455147.html
СМИ: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва
СМИ: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва - РИА Новости, 19.05.2022
СМИ: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва
Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:42
2022-05-19T13:42
2022-05-19T14:32
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Нефть будет использована для пополнения китайских стратегических запасов", — говорится в публикации.По сведениям агентства, обсуждение идет на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний.Блумберг отмечает, что цена на российскую марку Urals снизилась, так как покупатели не хотят попасть под введенные Западом санкции, поэтому Китай рассчитывает дешево пополнить свои стратегические запасы.Как рассказал источник агентства, детали сделки пока не определены и нет никаких гарантий, что она вообще будет заключена.В апреле cредняя цена Urals снизилась до 70,52 доллара за баррель — это на 20,8 процента меньше, чем в марте, но 1,1 раза больше, чем год назад. По сообщению аналитиков инвестбанка "Синара", скидки на российскую нефть по отношению к эталонной марке Brent достигали 37 долларов за баррель, но затем несколько снизились.
https://ria.ru/20220515/kitay-1788360803.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, москва, китай, россия
13:42 19.05.2022 (обновлено: 14:32 19.05.2022)
СМИ: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва
Bloomberg: Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва