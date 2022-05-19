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Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220519/kino-1789275068.html
Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн
Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн - РИА Новости, 19.05.2022
Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн
Первые серии проекта "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году вышли онлайн. Главные роли в художественной драме, основанной на реальных событиях,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:34
2022-05-19T10:54
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Первые серии проекта "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году вышли онлайн. Главные роли в художественной драме, основанной на реальных событиях, сыграли Никита Ефремов и Аскар Ильясов.Актер напомнил, что в настоящее время в стране более миллиона ВИЧ-положительных людей, поэтому важно говорить об этом вслух, "называть вещи своими именами".В центре истории — драмы обычных людей. Главные герои — столичный эпидемиолог и провинциальный педиатр. Последний, молодой врач детской больницы в Калмыкии Кирсан (Ильясов), который подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят в это, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда результаты подтверждают его догадку, к делу подключается московский ученый Дмитрий (Ефремов) — специалист по тогда малоизвестной в СССР "экзотической" болезни.Вместе они объединяют усилия, чтобы остановить распространение ВИЧ в стране. Им придется столкнуться с недоверием, непониманием и отрицанием.По словам Ефремова, он рассматривает проект больше как художественный вымысел, основанный на реальных фактах.В сериале также снимались Павел Майков, Игорь Гордин, Иван Добронравов, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова и другие.Первые две серии "Нулевого пациента" вышли 19 мая на Кинопоиске. Затем новые эпизоды будут выходить раз в неделю.
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евгений стычкин, павел майков, игорь гордин, ссср, москва, кинопоиск, кино и сериалы, знаменитости
10:34 19.05.2022 (обновлено: 10:54 19.05.2022)
 
Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн

Проект с Никитой Ефремовым, Евгением Стычкиным, Игорем Гординым о ВИЧ в СССР вышел онлайн

© Продюсерская компания "Среда" (2022)Кадр из сериала "Нулевой пациент"
Кадр из сериала Нулевой пациент
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Первые серии проекта "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году вышли онлайн. Главные роли в художественной драме, основанной на реальных событиях, сыграли Никита Ефремов и Аскар Ильясов.

"Я сразу согласился на этот проект — это один из немногих случаев, когда то, что мы делаем, может быть по-настоящему важно, — отмечает режиссер и исполнитель одной из ролей Евгений Стычкин, его слова приводит пресс-служба проекта. — Наша история реальна, она о заражении 75 детей и четырех взрослых, которое стало началом распространения ВИЧ в стране".

Актер напомнил, что в настоящее время в стране более миллиона ВИЧ-положительных людей, поэтому важно говорить об этом вслух, "называть вещи своими именами".
В центре истории — драмы обычных людей. Главные герои — столичный эпидемиолог и провинциальный педиатр. Последний, молодой врач детской больницы в Калмыкии Кирсан (Ильясов), который подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят в это, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда результаты подтверждают его догадку, к делу подключается московский ученый Дмитрий (Ефремов) — специалист по тогда малоизвестной в СССР "экзотической" болезни.
Вместе они объединяют усилия, чтобы остановить распространение ВИЧ в стране. Им придется столкнуться с недоверием, непониманием и отрицанием.
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Ефремов в сериале "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
1 из 5

Ефремов в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Ильясов в сериале "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
2 из 5

Ильясов в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Гордин сериале "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
3 из 5

Гордин сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)Кадр из сериала "Нулевой пациент"
Кадр из сериала Нулевой пациент
4 из 5
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

На съемках сериала "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
5 из 5

На съемках сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
1 из 5

Ефремов в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
2 из 5

Ильясов в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
3 из 5

Гордин сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
4 из 5
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
5 из 5

На съемках сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)

"Эта история произвела на меня очень мощное впечатление — история огромной страны, рассказанная через судьбы людей, — рассказывает Никита Ефремов. — Мой персонаж — врач, который занимался этой темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с сопротивлением системы, так и с неверием людей".

По словам Ефремова, он рассматривает проект больше как художественный вымысел, основанный на реальных фактах.
"Мне важно максимально уважительно отнестись к тем, кто стал участником этих страшных событий", — отметил Никита Ефремов.
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Майков в сериале "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
1 из 5

Майков в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)Кадр из сериала "Нулевой пациент"
Кадр из сериала Нулевой пациент
2 из 5
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

На съемках сериала "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
3 из 5

На съемках сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)Кадр из сериала "Нулевой пациент"
Кадр из сериала Нулевой пациент
4 из 5
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Сцена из сериала "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
5 из 5

Сцена из сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
1 из 5

Майков в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
2 из 5
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
3 из 5

На съемках сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
4 из 5
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
5 из 5

Сцена из сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
В сериале также снимались Павел Майков, Игорь Гордин, Иван Добронравов, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова и другие.
Первые две серии "Нулевого пациента" вышли 19 мая на Кинопоиске. Затем новые эпизоды будут выходить раз в неделю.
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