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Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн

Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн - РИА Новости, 19.05.2022

Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн

Первые серии проекта "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году вышли онлайн. Главные роли в художественной драме, основанной на реальных событиях,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:34

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Первые серии проекта "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году вышли онлайн. Главные роли в художественной драме, основанной на реальных событиях, сыграли Никита Ефремов и Аскар Ильясов.Актер напомнил, что в настоящее время в стране более миллиона ВИЧ-положительных людей, поэтому важно говорить об этом вслух, "называть вещи своими именами".В центре истории — драмы обычных людей. Главные герои — столичный эпидемиолог и провинциальный педиатр. Последний, молодой врач детской больницы в Калмыкии Кирсан (Ильясов), который подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят в это, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда результаты подтверждают его догадку, к делу подключается московский ученый Дмитрий (Ефремов) — специалист по тогда малоизвестной в СССР "экзотической" болезни.Вместе они объединяют усилия, чтобы остановить распространение ВИЧ в стране. Им придется столкнуться с недоверием, непониманием и отрицанием.По словам Ефремова, он рассматривает проект больше как художественный вымысел, основанный на реальных фактах.В сериале также снимались Павел Майков, Игорь Гордин, Иван Добронравов, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова и другие.Первые две серии "Нулевого пациента" вышли 19 мая на Кинопоиске. Затем новые эпизоды будут выходить раз в неделю.

https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

евгений стычкин, павел майков, игорь гордин, ссср, москва, кинопоиск, кино и сериалы, знаменитости