Сериал с Никитой Ефремовым "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР вышел онлайн

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Первые серии проекта "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году вышли онлайн. Главные роли в художественной драме, основанной на реальных событиях, сыграли Никита Ефремов и Аскар Ильясов.Актер напомнил, что в настоящее время в стране более миллиона ВИЧ-положительных людей, поэтому важно говорить об этом вслух, "называть вещи своими именами".В центре истории — драмы обычных людей. Главные герои — столичный эпидемиолог и провинциальный педиатр. Последний, молодой врач детской больницы в Калмыкии Кирсан (Ильясов), который подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят в это, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда результаты подтверждают его догадку, к делу подключается московский ученый Дмитрий (Ефремов) — специалист по тогда малоизвестной в СССР "экзотической" болезни.Вместе они объединяют усилия, чтобы остановить распространение ВИЧ в стране. Им придется столкнуться с недоверием, непониманием и отрицанием.По словам Ефремова, он рассматривает проект больше как художественный вымысел, основанный на реальных фактах.В сериале также снимались Павел Майков, Игорь Гордин, Иван Добронравов, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова и другие.Первые две серии "Нулевого пациента" вышли 19 мая на Кинопоиске. Затем новые эпизоды будут выходить раз в неделю.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Первые серии проекта "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году вышли онлайн. Главные роли в художественной драме, основанной на реальных событиях, сыграли Никита Ефремов и Аскар Ильясов.
"Я сразу согласился на этот проект — это один из немногих случаев, когда то, что мы делаем, может быть по-настоящему важно, — отмечает режиссер и исполнитель одной из ролей Евгений Стычкин, его слова приводит пресс-служба проекта. — Наша история реальна, она о заражении 75 детей и четырех взрослых, которое стало началом распространения ВИЧ в стране".
Актер напомнил, что в настоящее время в стране более миллиона ВИЧ-положительных людей, поэтому важно говорить об этом вслух, "называть вещи своими именами".
В центре истории — драмы обычных людей. Главные герои — столичный эпидемиолог и провинциальный педиатр. Последний, молодой врач детской больницы в Калмыкии Кирсан (Ильясов), который подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят в это, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда результаты подтверждают его догадку, к делу подключается московский ученый Дмитрий (Ефремов) — специалист по тогда малоизвестной в СССР "экзотической" болезни.
Вместе они объединяют усилия, чтобы остановить распространение ВИЧ в стране. Им придется столкнуться с недоверием, непониманием и отрицанием.
"Эта история произвела на меня очень мощное впечатление — история огромной страны, рассказанная через судьбы людей, — рассказывает Никита Ефремов. — Мой персонаж — врач, который занимался этой темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с сопротивлением системы, так и с неверием людей".
По словам Ефремова, он рассматривает проект больше как художественный вымысел, основанный на реальных фактах.
"Мне важно максимально уважительно отнестись к тем, кто стал участником этих страшных событий", — отметил Никита Ефремов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.