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Небензя: Киев уклоняется от сотрудничества по выходу судов из Черного моря
Небензя: Киев уклоняется от сотрудничества по выходу судов из Черного моря - РИА Новости, 19.05.2022
Небензя: Киев уклоняется от сотрудничества по выходу судов из Черного моря
Киев уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:14
2022-05-19T21:14
2022-05-19T21:14
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Киев уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию", - сказал Небензя.По его словам, Вооруженные Силы России ежедневно открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины."Киев же всячески уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора", - подчеркнул он.По словам Небензи, сохраняется опасность для мореплавания и инфраструктуры сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/nato-1787779347.html
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в мире, украина, россия, николаев (украина)
Небензя: Киев уклоняется от сотрудничества по выходу судов из Черного моря
Небензя: Киев уклоняется от сотрудничества по выходу судов из Черного моря