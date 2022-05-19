https://ria.ru/20220519/kherson-1789502665.html

Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях

Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях - РИА Новости, 19.05.2022

Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях

Новый бюджет освобожденной Херсонской области утвердили в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:37

2022-05-19T15:37

2022-05-19T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

херсонская область

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Новый бюджет освобожденной Херсонской области утвердили в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов.Ранее в четверг Сальдо заявил, что Херсонская область в будущем трансформируется в субъект Российской Федерации.Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр