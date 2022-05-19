15:37 19.05.2022 (обновлено: 17:02 19.05.2022)
Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях
Глава Херсонской администрации Сальдо сообщил об утверждении бюджета области в рублях
Памятник В. И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Новый бюджет освобожденной Херсонской области утвердили в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов.
"Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даем. <…> В нем учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, затраты на оплату социальных направлений, выплату пенсий", — уточнил он.
Ранее в четверг Сальдо заявил, что Херсонская область в будущем трансформируется в субъект Российской Федерации.
Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.