Рейтинг@Mail.ru
Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/kherson-1789502665.html
Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях
Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях - РИА Новости, 19.05.2022
Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях
Новый бюджет освобожденной Херсонской области утвердили в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:37
2022-05-19T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785795466_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_10b3dda4a3edb198321b6da96570b73a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Новый бюджет освобожденной Херсонской области утвердили в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов.Ранее в четверг Сальдо заявил, что Херсонская область в будущем трансформируется в субъект Российской Федерации.Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785795466_0:0:1262:946_1920x0_80_0_0_2f5d22c7acbf83d23a239b7ac67116a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
15:37 19.05.2022 (обновлено: 17:02 19.05.2022)
 
Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях

Глава Херсонской администрации Сальдо сообщил об утверждении бюджета области в рублях

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В. И. Ленину в Херсоне
Памятник В. И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В. И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Новый бюджет освобожденной Херсонской области утвердили в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов.
"Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даем. <…> В нем учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, затраты на оплату социальных направлений, выплату пенсий", — уточнил он.
Ранее в четверг Сальдо заявил, что Херсонская область в будущем трансформируется в субъект Российской Федерации.
Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 17:14Специальная военная операция на Украине
Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала