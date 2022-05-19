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Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/kherson-1789494393.html
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России - РИА Новости, 19.05.2022
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России
Херсонская область в будущем станет субъектом Российской Федерации, заявил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо на встрече с... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:16
2022-05-19T16:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
политика
россия
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Херсонская область в будущем станет субъектом Российской Федерации, заявил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов. "Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
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херсонская область
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херсонская область , политика, россия, украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
15:16 19.05.2022 (обновлено: 16:55 19.05.2022)
 
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что регион трансформируют в субъект России

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Херсонская область в будущем станет субъектом Российской Федерации, заявил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов.
"Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПолитикаРоссияУкраинаВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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