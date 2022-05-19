https://ria.ru/20220519/kherson-1789494393.html
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России - РИА Новости, 19.05.2022
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России
Херсонская область в будущем станет субъектом Российской Федерации, заявил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо на встрече с... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:16
2022-05-19T15:16
2022-05-19T16:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
политика
россия
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Херсонская область в будущем станет субъектом Российской Федерации, заявил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов. "Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789308534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , политика, россия, украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
15:16 19.05.2022 (обновлено: 16:55 19.05.2022)
Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России
Глава Херсонской области Сальдо заявил, что регион трансформируют в субъект России