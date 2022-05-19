https://ria.ru/20220519/kherson-1789494393.html

Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России

Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России - РИА Новости, 19.05.2022

Глава Херсонской области заявил, что регион трансформируют в субъект России

Херсонская область в будущем станет субъектом Российской Федерации, заявил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо на встрече с... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:16

2022-05-19T15:16

2022-05-19T16:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

политика

россия

украина

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Херсонская область в будущем станет субъектом Российской Федерации, заявил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов. "Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789308534.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , политика, россия, украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр