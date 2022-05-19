https://ria.ru/20220519/istoriya-1789519456.html

Верховный муфтий России пожаловался на школьные учебники истории

Верховный муфтий России пожаловался на школьные учебники истории - РИА Новости, 19.05.2022

Верховный муфтий России пожаловался на школьные учебники истории

История Волжской Булгарии недостаточно отражена в школьных учебниках, считает председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:23

2022-05-19T16:23

2022-05-19T16:30

религия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. История Волжской Булгарии недостаточно отражена в школьных учебниках, считает председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин."Как история Волжской Булгарии отражена в наших учебниках – почти что никак", - сказал Таджуддин на пресс-конференции, приуроченной к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечается 21 мая.Вместе с тем он отметил историческое значение и важность того, что Волжская Булгария добровольно приняла ислам еще до крещения Руси.1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ. В Республике Татарстан будет заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани, в свет выйдет издание "Ислам в России", состоится международный экономический форум KazanSummit-2022, международный образовательный форум в Болгарской исламской академии.

https://ria.ru/20220114/tadzhuddin-1767792731.html

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владимир путин, марат хуснуллин, республика татарстан (татарстан), москва, россия