16:23 19.05.2022 (обновлено: 16:30 19.05.2022)
Верховный муфтий России пожаловался на школьные учебники истории
Муфтий Таджуддин заявил, что в учебниках недостаточно отражена история Волжской Булгарии
© Фото предоставлено пресс-службой ЦДУМВерховный муфтий России Талгат Таджуддин
© Фото предоставлено пресс-службой ЦДУМ
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. История Волжской Булгарии недостаточно отражена в школьных учебниках, считает председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин.
"Как история Волжской Булгарии отражена в наших учебниках – почти что никак", - сказал Таджуддин на пресс-конференции, приуроченной к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечается 21 мая.
Вместе с тем он отметил историческое значение и важность того, что Волжская Булгария добровольно приняла ислам еще до крещения Руси.
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ. В Республике Татарстан будет заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани, в свет выйдет издание "Ислам в России", состоится международный экономический форум KazanSummit-2022, международный образовательный форум в Болгарской исламской академии.