https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html
Испания откроется для непривитых туристов из третьих стран
Испания откроется для непривитых туристов из третьих стран - РИА Новости, 19.05.2022
Испания откроется для непривитых туристов из третьих стран
Испания собирается открыться для непривитых туристов не из Евросоюза в “считанные дни”, заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:51
2022-05-19T18:51
2022-05-19T19:28
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Испания собирается открыться для непривитых туристов не из Евросоюза в “считанные дни”, заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.По ее словам, путешественникам из третьих стран, не имеющим прививки одобренными ВОЗ препаратами, для въезда в Испанию понадобится только отрицательный ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия, или антиген не старше 24 часов.В мае правительство Испании продлило действующие ограничения для посетителей из третьих стран до 15 июня. Без вакцин, одобренных ВОЗ или ЕМА, официально въезд с туристическими целями для гостей из стран вне ЕС в течение последних двух лет был закрыт.Когда вступят в силу обновленные санитарные протоколы и будут ли они распространяться на граждан из всех стран за пределами ЕС, включая россиян, остается пока не вполне ясным, отмечает АТОР. “Можно предположить, что новшество заработает с началом летнего сезона-2022, поскольку Испания не хочет проигрывать конкуренцию другим европейским направлениям”, — рассуждают эксперты.Так, Греция, Хорватия, Франция и Италия уже разрешили въезжать невакцинированным туристам из третьих стран, отменив все санитарные протоколы или требуя только отрицательный тест на COVID-19.Испания выдает в России краткосрочные шенгенские визы. По новым правилам, потребуется справка из банка с оригинальной синей печатью и выпиской о движении средств по счету за последние три месяца. Прямых перелетов между Россией и Испанией в настоящее время нет.
https://ria.ru/20220503/ispaniya-1786654459.html
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РИА Новости
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новости - туризм, испания, воз, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море, туризм
18:51 19.05.2022 (обновлено: 19:28 19.05.2022)
Испания откроется для непривитых туристов из третьих стран
Испания собирается пускать непривитых туристов из третьих стран, сообщили власти страны
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Испания собирается открыться для непривитых туристов не из Евросоюза в “считанные дни”, заявила
министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.
По ее словам, путешественникам из третьих стран, не имеющим прививки одобренными ВОЗ препаратами, для въезда в Испанию понадобится только отрицательный ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия, или антиген не старше 24 часов.
"Мы собираемся устранить ограничение, которое могло отпугивать туристов не Европейского Союза от посещения Испании: перестанем требовать сертификат о прививках, чтобы позволить им въехать с отрицательным тестом на COVID-19", — подчеркнула Марото.
В мае правительство Испании продлило действующие ограничения для посетителей из третьих стран до 15 июня. Без вакцин, одобренных ВОЗ или ЕМА, официально въезд с туристическими целями для гостей из стран вне ЕС в течение последних двух лет был закрыт.
Когда вступят в силу обновленные санитарные протоколы и будут ли они распространяться на граждан из всех стран за пределами ЕС, включая россиян, остается пока не вполне ясным, отмечает
АТОР. “Можно предположить, что новшество заработает с началом летнего сезона-2022, поскольку Испания не хочет проигрывать конкуренцию другим европейским направлениям”, — рассуждают эксперты.
Так, Греция, Хорватия, Франция и Италия уже разрешили въезжать невакцинированным туристам из третьих стран, отменив все санитарные протоколы или требуя только отрицательный тест на COVID-19.
Испания выдает в России краткосрочные шенгенские визы. По новым правилам, потребуется справка из банка с оригинальной синей печатью и выпиской о движении средств по счету за последние три месяца.
Прямых перелетов между Россией и Испанией в настоящее время нет.