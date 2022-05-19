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Джордж Буш оговорился и заявил о "жестоком" вторжении в Ирак - РИА Новости, 19.05.2022
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Джордж Буш оговорился и заявил о "жестоком" вторжении в Ирак
Джордж Буш оговорился и заявил о "жестоком" вторжении в Ирак - РИА Новости, 19.05.2022
Джордж Буш оговорился и заявил о "жестоком" вторжении в Ирак
Экс-президент США Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T05:25
2022-05-19T09:27
в мире
владимир путин
саддам хусейн
ирак
украина
россия
центральное разведывательное управление (цру)
оон
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак.На мероприятии института Буша, посвященном выборам, бывший президент выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине.После этого он все же добавил: "В Ирак тоже", чем рассмешил публику. Экс-президент в попытке оправдать оговорку сослался на свой возраст."Семьдесят пять (лет)", — добавил Буш, эта фраза также развеселила аудиторию.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html
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в мире, владимир путин, саддам хусейн, ирак, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), оон, джордж буш (младший), сша
05:25 19.05.2022 (обновлено: 09:27 19.05.2022)
 
Джордж Буш оговорился и заявил о "жестоком" вторжении в Ирак

Экс-президент США Джордж Буш-младший перепутал операцию на Украине с вторжением в Ирак

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЭкс-президент США Джордж Буш младший
Экс-президент США Джордж Буш младший - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Экс-президент США Джордж Буш младший. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак.
На мероприятии института Буша, посвященном выборам, бывший президент выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине.

"Как следствие (ситуации в России) — отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину", — сказал Буш.

После этого он все же добавил: "В Ирак тоже", чем рассмешил публику. Экс-президент в попытке оправдать оговорку сослался на свой возраст.
"Семьдесят пять (лет)", — добавил Буш, эта фраза также развеселила аудиторию.
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По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.
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В миреВладимир ПутинСаддам ХусейнИракУкраинаРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНДжордж Буш (младший)США
 
 
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