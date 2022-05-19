05:25 19.05.2022 (обновлено: 09:27 19.05.2022)
Джордж Буш оговорился и заявил о "жестоком" вторжении в Ирак
Экс-президент США Джордж Буш-младший перепутал операцию на Украине с вторжением в Ирак
Экс-президент США Джордж Буш младший. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак.
"Как следствие (ситуации в России) — отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину", — сказал Буш.
После этого он все же добавил: "В Ирак тоже", чем рассмешил публику. Экс-президент в попытке оправдать оговорку сослался на свой возраст.
"Семьдесят пять (лет)", — добавил Буш, эта фраза также развеселила аудиторию.
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.