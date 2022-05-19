11:10 19.05.2022 (обновлено: 12:18 19.05.2022)
Россия открыта к иностранным инвестициям, заявил Решетников
Глава Минэкономразвития Решетников: Россия по-прежнему открыта к иностранным инвестициям
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия, как и раньше, открыта к иностранным инвестициям и расширению сотрудничества, санкции временны, а экономические связи должны опираться на интересы бизнеса и общества, такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit 2022".
Он отметил, что Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, и напомнил, что исламские страны - давние инвесторы в экономику РФ. В частности, речь идет о таких странах, как Казахстан и Турция, страны Персидского залива. "Мы ценим доверие всех компаний, которые продолжают работать и извлекать прибыль от сотрудничества с Россией", - добавил он.
"Россия, как и раньше, открыта к сотрудничеству. Напомню, у нас проживает 20 миллионов мусульман. Санкции временны, а экономические и дружеские связи, которые выстраивались между нашими странами десятилетия, опираются прежде всего на интересы нашего бизнеса и населения. И именно этим мы должны руководствоваться, принимая решения по развитию взаимодействия сегодня и всегда", - сказал Решетников.
По его словам, Россия готова продолжать реализацию уже начатых проектов и запускать новые.
"Видим большие перспективы сотрудничества с исламскими странами. В современном мире роль мусульманских стран заметно растет, объем активов исламской экономики уже оценивается в 3,6 триллиона долларов США, а тот факт, что государства придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, позволяет видеть страны исламского мира надежными стратегическими партнерами", - подчеркнул министр.
Он добавил, что Россия готова выстраивать сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Организации исламского сотрудничества. "Тем более, что база для качественного роста уже создана. За последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на четверть", - уверен Решетников.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что сейчас самое время развивать совместные проекты, в частности, в логистике, в поставках товаров. "На российском рынке освобождаются ниши, которые могут быть заняты импортом из исламских стран, тем более, что в России сейчас взят курс на снятие ограничений на пути импорта", - добавил Решетников.
Также он видит перспективы в развитии производственной кооперации в агропромышленном секторе, IT-отрасли, атомной и зеленой энергетики, промышленности.