https://ria.ru/20220519/investitsii-1789402923.html

Россия открыта к иностранным инвестициям, заявил Решетников

Россия открыта к иностранным инвестициям, заявил Решетников - РИА Новости, 19.05.2022

Россия открыта к иностранным инвестициям, заявил Решетников

Россия, как и раньше, открыта к иностранным инвестициям и расширению сотрудничества, санкции временны, а экономические связи должны опираться на интересы... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:10

2022-05-19T11:10

2022-05-19T12:18

максим решетников

экономика

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия, как и раньше, открыта к иностранным инвестициям и расширению сотрудничества, санкции временны, а экономические связи должны опираться на интересы бизнеса и общества, такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit 2022".Он отметил, что Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, и напомнил, что исламские страны - давние инвесторы в экономику РФ. В частности, речь идет о таких странах, как Казахстан и Турция, страны Персидского залива. "Мы ценим доверие всех компаний, которые продолжают работать и извлекать прибыль от сотрудничества с Россией", - добавил он."Россия, как и раньше, открыта к сотрудничеству. Напомню, у нас проживает 20 миллионов мусульман. Санкции временны, а экономические и дружеские связи, которые выстраивались между нашими странами десятилетия, опираются прежде всего на интересы нашего бизнеса и населения. И именно этим мы должны руководствоваться, принимая решения по развитию взаимодействия сегодня и всегда", - сказал Решетников.По его словам, Россия готова продолжать реализацию уже начатых проектов и запускать новые."Видим большие перспективы сотрудничества с исламскими странами. В современном мире роль мусульманских стран заметно растет, объем активов исламской экономики уже оценивается в 3,6 триллиона долларов США, а тот факт, что государства придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, позволяет видеть страны исламского мира надежными стратегическими партнерами", - подчеркнул министр.Он добавил, что Россия готова выстраивать сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Организации исламского сотрудничества. "Тем более, что база для качественного роста уже создана. За последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на четверть", - уверен Решетников.Глава Минэкономразвития подчеркнул, что сейчас самое время развивать совместные проекты, в частности, в логистике, в поставках товаров. "На российском рынке освобождаются ниши, которые могут быть заняты импортом из исламских стран, тем более, что в России сейчас взят курс на снятие ограничений на пути импорта", - добавил Решетников.Также он видит перспективы в развитии производственной кооперации в агропромышленном секторе, IT-отрасли, атомной и зеленой энергетики, промышленности.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781989004.html

https://ria.ru/20220518/vengriya-1789286204.html

https://ria.ru/20220516/resursy-1788714736.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

максим решетников, экономика, россия