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Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"
Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг" - РИА Новости, 19.05.2022
Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"
Текущий кризис в логистике усиливает вероятность сценария, при котором международный транспортный коридор "Север-Юг" будет использоваться как хорошая... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:01
2022-05-19T17:01
2022-05-19T17:08
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Текущий кризис в логистике усиливает вероятность сценария, при котором международный транспортный коридор "Север-Юг" будет использоваться как хорошая альтернатива, заявил посол Индии в РФ Паван Капур."Блокирование Суэцкого канала в 2021 году и текущий кризис в логистике, связанный с отказом большинства портов обслуживать российские суда, усилил оптимистический сценарий использования этого коридора как наиболее быстрый, эффективный способ транспортировки грузов", - сказал он в ходе сессии, посвященной транспортному коридору "Север-Юг", на саммите "Россия-Исламский мир: KazanSummit".По его словам, это важно для продолжения торговли между Россией и Индией, но коридор будет полезен для всех за счет сокращения времени и расходов на транспортировку."Наша предварительная оценка говорит о том, что перевозка грузов может быть на 30% дешевле", - сказал он, добавив, что грузы уже ходят, но в недостаточных объемах.
https://ria.ru/20220427/logistika-1785721719.html
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экономика, индия, россия, суэцкий канал
17:01 19.05.2022 (обновлено: 17:08 19.05.2022)
Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"
Посол Индии Паван Капур: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"