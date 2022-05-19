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Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг" - РИА Новости, 19.05.2022
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Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"
Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг" - РИА Новости, 19.05.2022
Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"
Текущий кризис в логистике усиливает вероятность сценария, при котором международный транспортный коридор "Север-Юг" будет использоваться как хорошая... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:01
2022-05-19T17:08
экономика
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россия
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Текущий кризис в логистике усиливает вероятность сценария, при котором международный транспортный коридор "Север-Юг" будет использоваться как хорошая альтернатива, заявил посол Индии в РФ Паван Капур."Блокирование Суэцкого канала в 2021 году и текущий кризис в логистике, связанный с отказом большинства портов обслуживать российские суда, усилил оптимистический сценарий использования этого коридора как наиболее быстрый, эффективный способ транспортировки грузов", - сказал он в ходе сессии, посвященной транспортному коридору "Север-Юг", на саммите "Россия-Исламский мир: KazanSummit".По его словам, это важно для продолжения торговли между Россией и Индией, но коридор будет полезен для всех за счет сокращения времени и расходов на транспортировку."Наша предварительная оценка говорит о том, что перевозка грузов может быть на 30% дешевле", - сказал он, добавив, что грузы уже ходят, но в недостаточных объемах.
https://ria.ru/20220427/logistika-1785721719.html
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экономика, индия, россия, суэцкий канал
17:01 19.05.2022 (обновлено: 17:08 19.05.2022)
 
Посол Индии: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"

Посол Индии Паван Капур: кризис в логистике усиливает потребность в коридоре "Север—Юг"

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкНачало регулярного движения поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля
Начало регулярного движения поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Начало регулярного движения поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Текущий кризис в логистике усиливает вероятность сценария, при котором международный транспортный коридор "Север-Юг" будет использоваться как хорошая альтернатива, заявил посол Индии в РФ Паван Капур.
"Блокирование Суэцкого канала в 2021 году и текущий кризис в логистике, связанный с отказом большинства портов обслуживать российские суда, усилил оптимистический сценарий использования этого коридора как наиболее быстрый, эффективный способ транспортировки грузов", - сказал он в ходе сессии, посвященной транспортному коридору "Север-Юг", на саммите "Россия-Исламский мир: KazanSummit".
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По его словам, это важно для продолжения торговли между Россией и Индией, но коридор будет полезен для всех за счет сокращения времени и расходов на транспортировку.
"Наша предварительная оценка говорит о том, что перевозка грузов может быть на 30% дешевле", - сказал он, добавив, что грузы уже ходят, но в недостаточных объемах.
 
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