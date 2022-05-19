https://ria.ru/20220519/graffiti-1789578627.html

В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского

В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского - РИА Новости, 19.05.2022

В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского

Граффити с Владимиром Зеленским облили красной краской в польском Кракове, сообщил РИА Новости очевидец и предоставил фото. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:58

2022-05-19T19:58

2022-05-19T20:04

в мире

украина

польша

краков

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

оон

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Граффити с Владимиром Зеленским облили красной краской в польском Кракове, сообщил РИА Новости очевидец и предоставил фото.Граффити представляет собой трафаретный портрет Зеленского в цветах флага Украины. На нем появились красные кляксы.По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля в Польшу прибыли порядка 3,3 миллиона беженцев с Украины. Сообщалось, что некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в Польше.Польское издание Rzeczpospolita еще в середине марта писало, что Варшава и Краков переполнены беженцами с Украины и больше не могут их принимать.

https://ria.ru/20220511/polsha-1787996875.html

украина

польша

краков

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в мире, украина, польша, краков, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, владимир зеленский