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В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского - РИА Новости, 19.05.2022
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В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского
В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского - РИА Новости, 19.05.2022
В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского
Граффити с Владимиром Зеленским облили красной краской в польском Кракове, сообщил РИА Новости очевидец и предоставил фото. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:58
2022-05-19T20:04
в мире
украина
польша
краков
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Граффити с Владимиром Зеленским облили красной краской в польском Кракове, сообщил РИА Новости очевидец и предоставил фото.Граффити представляет собой трафаретный портрет Зеленского в цветах флага Украины. На нем появились красные кляксы.По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля в Польшу прибыли порядка 3,3 миллиона беженцев с Украины. Сообщалось, что некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в Польше.Польское издание Rzeczpospolita еще в середине марта писало, что Варшава и Краков переполнены беженцами с Украины и больше не могут их принимать.
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в мире, украина, польша, краков, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, владимир зеленский
19:58 19.05.2022 (обновлено: 20:04 19.05.2022)
 
В Польше облили краской граффити с изображением Зеленского

В польском Кракове облили краской граффити с изображением Владимира Зеленского

CC BY-SA 3.0 / Mkos / Kraków, ul. Podzamcze 8. Gmach Wyższego Seminarium Duchownego, 1899-1902Краков, Польша
Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Mkos / Kraków, ul. Podzamcze 8. Gmach Wyższego Seminarium Duchownego, 1899-1902
Краков, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Граффити с Владимиром Зеленским облили красной краской в польском Кракове, сообщил РИА Новости очевидец и предоставил фото.
Граффити представляет собой трафаретный портрет Зеленского в цветах флага Украины. На нем появились красные кляксы.
По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля в Польшу прибыли порядка 3,3 миллиона беженцев с Украины. Сообщалось, что некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в Польше.
Польское издание Rzeczpospolita еще в середине марта писало, что Варшава и Краков переполнены беженцами с Украины и больше не могут их принимать.
Уборка у посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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В миреУкраинаПольшаКраковУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНВладимир Зеленский
 
 
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