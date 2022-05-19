https://ria.ru/20220519/gosduma-1789564554.html
Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных
Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных - РИА Новости, 19.05.2022
Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных
Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, направленный на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:41
2022-05-19T18:41
2022-05-19T18:56
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.Изменения предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Так, согласно пояснительной записке, законопроектом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
https://ria.ru/20220519/roskomnadzor-1789548385.html
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общество, технологии, россия
18:41 19.05.2022 (обновлено: 18:56 19.05.2022)
Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных
Комитет ГД порекомендовал принять проект об усилении защиты персональных данных в I чтении