https://ria.ru/20220519/gosduma-1789564554.html

Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных

Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных - РИА Новости, 19.05.2022

Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных

Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, направленный на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:41

2022-05-19T18:41

2022-05-19T18:56

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.Изменения предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Так, согласно пояснительной записке, законопроектом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

https://ria.ru/20220519/roskomnadzor-1789548385.html

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общество, технологии, россия