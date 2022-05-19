https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод - РИА Новости, 19.05.2022
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод
Число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 миллионов до 323 миллионов, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:10
2022-05-19T20:10
2022-05-19T20:10
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 миллионов до 323 миллионов, заявил на заседании СБ ООН директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли."Число тех, кто движется к голоду, увеличилось с 80 миллионов до 135 миллионов до (пандемии – ред.) COVID, а затем из-за COVID – с 135 до 276 миллионов. И из-за украинского кризиса это число вырастет по меньшей мере до 323 миллионов", - сказал Бизли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, донбасс, ситуация в днр и лнр
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод
ООН сообщила, что число людей, кому угрожает голод, может вырасти с 276 до 323 миллионов