Рейтинг@Mail.ru
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод - РИА Новости, 19.05.2022
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод
Число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 миллионов до 323 миллионов, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:10
2022-05-19T20:10
в мире
украина
оон
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg
ООН, 19 мая – РИА Новости. Число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 миллионов до 323 миллионов, заявил на заседании СБ ООН директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли."Число тех, кто движется к голоду, увеличилось с 80 миллионов до 135 миллионов до (пандемии – ред.) COVID, а затем из-за COVID – с 135 до 276 миллионов. И из-за украинского кризиса это число вырастет по меньшей мере до 323 миллионов", - сказал Бизли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c3866a84dba1ab7249a49eb89e43f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:10 19.05.2022
 
ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод

ООН сообщила, что число людей, кому угрожает голод, может вырасти с 276 до 323 миллионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 мая – РИА Новости. Число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 миллионов до 323 миллионов, заявил на заседании СБ ООН директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
"Число тех, кто движется к голоду, увеличилось с 80 миллионов до 135 миллионов до (пандемии – ред.) COVID, а затем из-за COVID – с 135 до 276 миллионов. И из-за украинского кризиса это число вырастет по меньшей мере до 323 миллионов", - сказал Бизли.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 02:15
Экономист объяснил, почему России не страшен голод
 
В миреУкраинаООНДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала