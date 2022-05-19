https://ria.ru/20220519/golod-1789529918.html

Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов, считает эксперт

Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов, считает эксперт - РИА Новости, 19.05.2022

Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов, считает эксперт

Глобальный голод не угрожает наиболее экономически развитым странам, а крупные державы, в частности, Россия, смогут пройти даже критическую ситуацию без... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:55

2022-05-19T16:55

2022-05-19T17:10

россия

экономика

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

максим орешкин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глобальный голод не угрожает наиболее экономически развитым странам, а крупные державы, в частности, Россия, смогут пройти даже критическую ситуацию без сложностей с недостатком продовольствия, сказал РИА Новости управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.Помощник президента РФ Максим Орешкин предрек к концу года начало глобального голода, подчеркнув, что Россия, благодаря заблаговременной подготовке к такой ситуации может обеспечивать себя зерном и большинством продуктов питания, а ограничения на экспорт удобрений и пошлины позволяют делать запасы и чувствовать себя уверенно."Все-таки речь идет о глобальном голоде – не о России, не о США, не о Евросоюзе, которые покрывают внутренние нужды по основным категориям сырьевой, в данном случае - растениеводческой продукции, так или иначе являясь и потребителями, и крупными экспортерами, если ориентироваться, например, как основу на зерновую продукцию", - сказал Березнюк.РФ самостоятельно и в достаточном объеме производит 90% из списка "социально значимых" товаров, за исключением цитрусовых и бананов, продолжил он, заметив, что аграрии в целом оптимистично смотрят на текущий год. "По крайней мере, до конца 2022 года я каких-то серьезных проблем точно не вижу, если только это не будет связано с какими-то экстремальными климатическими особенностями этого лета", - заметил Березнюк.Он также напомнил про ожидания рекордного сбора пшеницы по итогам года (87 миллионов тонн) и достаточно высокие - в целом по зерну (130 миллионов). "Внутреннее потребление у нас порядка 77-80 миллионов тонн, таким образом, даже при более жестком контроле по экспорту остаются серьезные объемы для вывоза, особенно с учетом переходящих запасов", - считает собеседник агентства, отмечая схожую ситуацию и в масложировой отрасли.В итоге Березнюк в текущем году не видит рисков для России - ни в плане отсутствия сырья, ни в плане отсутствия готовой продукции - даже несмотря на рост себестоимости, который больше коснется перерабатывающей отрасли. Он также подчеркнул, что Россия в нынешних условиях полностью выполняет свои обязательства по экспортным контрактам.

https://ria.ru/20220518/ukraintsy-1789204177.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/evropeytsy-1789405218.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, максим орешкин