https://ria.ru/20220519/golod-1789529918.html
Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов, считает эксперт
Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов, считает эксперт - РИА Новости, 19.05.2022
Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов, считает эксперт
Глобальный голод не угрожает наиболее экономически развитым странам, а крупные державы, в частности, Россия, смогут пройти даже критическую ситуацию без... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:55
2022-05-19T16:55
2022-05-19T17:10
россия
экономика
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
максим орешкин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глобальный голод не угрожает наиболее экономически развитым странам, а крупные державы, в частности, Россия, смогут пройти даже критическую ситуацию без сложностей с недостатком продовольствия, сказал РИА Новости управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.Помощник президента РФ Максим Орешкин предрек к концу года начало глобального голода, подчеркнув, что Россия, благодаря заблаговременной подготовке к такой ситуации может обеспечивать себя зерном и большинством продуктов питания, а ограничения на экспорт удобрений и пошлины позволяют делать запасы и чувствовать себя уверенно."Все-таки речь идет о глобальном голоде – не о России, не о США, не о Евросоюзе, которые покрывают внутренние нужды по основным категориям сырьевой, в данном случае - растениеводческой продукции, так или иначе являясь и потребителями, и крупными экспортерами, если ориентироваться, например, как основу на зерновую продукцию", - сказал Березнюк.РФ самостоятельно и в достаточном объеме производит 90% из списка "социально значимых" товаров, за исключением цитрусовых и бананов, продолжил он, заметив, что аграрии в целом оптимистично смотрят на текущий год. "По крайней мере, до конца 2022 года я каких-то серьезных проблем точно не вижу, если только это не будет связано с какими-то экстремальными климатическими особенностями этого лета", - заметил Березнюк.Он также напомнил про ожидания рекордного сбора пшеницы по итогам года (87 миллионов тонн) и достаточно высокие - в целом по зерну (130 миллионов). "Внутреннее потребление у нас порядка 77-80 миллионов тонн, таким образом, даже при более жестком контроле по экспорту остаются серьезные объемы для вывоза, особенно с учетом переходящих запасов", - считает собеседник агентства, отмечая схожую ситуацию и в масложировой отрасли.В итоге Березнюк в текущем году не видит рисков для России - ни в плане отсутствия сырья, ни в плане отсутствия готовой продукции - даже несмотря на рост себестоимости, который больше коснется перерабатывающей отрасли. Он также подчеркнул, что Россия в нынешних условиях полностью выполняет свои обязательства по экспортным контрактам.
https://ria.ru/20220518/ukraintsy-1789204177.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/evropeytsy-1789405218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, максим орешкин
16:55 19.05.2022 (обновлено: 17:10 19.05.2022)
Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов, считает эксперт
Эксперт Березнюк заявил, что Россия в 2022 году не столкнется с недостатком продуктов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глобальный голод не угрожает наиболее экономически развитым странам, а крупные державы, в частности, Россия, смогут пройти даже критическую ситуацию без сложностей с недостатком продовольствия, сказал РИА Новости управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Помощник президента РФ Максим Орешкин
предрек к концу года начало глобального голода, подчеркнув, что Россия, благодаря заблаговременной подготовке к такой ситуации может обеспечивать себя зерном и большинством продуктов питания, а ограничения на экспорт удобрений и пошлины позволяют делать запасы и чувствовать себя уверенно.
"Все-таки речь идет о глобальном голоде – не о России, не о США
, не о Евросоюзе, которые покрывают внутренние нужды по основным категориям сырьевой, в данном случае - растениеводческой продукции, так или иначе являясь и потребителями, и крупными экспортерами, если ориентироваться, например, как основу на зерновую продукцию", - сказал Березнюк.
РФ самостоятельно и в достаточном объеме производит 90% из списка "социально значимых" товаров, за исключением цитрусовых и бананов, продолжил он, заметив, что аграрии в целом оптимистично смотрят на текущий год. "По крайней мере, до конца 2022 года я каких-то серьезных проблем точно не вижу, если только это не будет связано с какими-то экстремальными климатическими особенностями этого лета", - заметил Березнюк.
Он также напомнил про ожидания рекордного сбора пшеницы по итогам года (87 миллионов тонн) и достаточно высокие - в целом по зерну (130 миллионов). "Внутреннее потребление у нас порядка 77-80 миллионов тонн, таким образом, даже при более жестком контроле по экспорту остаются серьезные объемы для вывоза, особенно с учетом переходящих запасов", - считает собеседник агентства, отмечая схожую ситуацию и в масложировой отрасли.
В итоге Березнюк в текущем году не видит рисков для России - ни в плане отсутствия сырья, ни в плане отсутствия готовой продукции - даже несмотря на рост себестоимости, который больше коснется перерабатывающей отрасли. Он также подчеркнул, что Россия в нынешних условиях полностью выполняет свои обязательства по экспортным контрактам.