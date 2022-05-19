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Орешкин предрек глобальный голод к концу года - РИА Новости, 19.05.2022
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Орешкин предрек глобальный голод к концу года
Орешкин предрек глобальный голод к концу года - РИА Новости, 19.05.2022
Орешкин предрек глобальный голод к концу года
Помощник президента России Максим Орешкин предсказал начало глобального голода в мире к концу года, важно, чтобы Россия от него не пострадала, заявил он на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:44
2022-05-19T17:08
максим орешкин
экономика
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин предсказал начало глобального голода в мире к концу года, важно, чтобы Россия от него не пострадала, заявил он на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием", — сказал он.Основной причиной этого глобального голода Орешкин назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке вследствие безответственной монетарной политики США. "До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста", — сказал он."На самом деле то, что сейчас Америка пытается сделать с Украиной — вывезти запасы зерна, которые на Украине сейчас есть, в свою пользу, — как раз еще одно действие, которое обрекает Украину на серьезные гуманитарные проблемы, но и обрекает глобальный мир на большие проблемы с голодом", — считает он.Примерно 60% роста цены на пшеницу, по оценке помощника президента, стало следствием печатания необеспеченного доллара американской экономикой в рамках борьбы с последствиями пандемии."Владимир Владимирович понимал, что эти проблемы могут коснуться России. Например, готовиться Россия активно к глобальному голоду начала еще в конце прошлого года", — сказал Орешкин.Россия сама себя обеспечивает зерном и большинством продуктов питания, однако при этом было важно избежать риска дефицита удобрений на внутреннем рынке. Для этого в конце прошлого года были введены ограничения на экспорт удобрений из России, отметил Орешкин."И посевная сейчас, и процесс выращивания урожая проходит с достаточным обеспечением, даже в большем объеме, чем в прошлом году, удобрениями. Это позволяет нам создавать запасы. Нами введены экспортные пошлины на экспорт пшеницы, подсолнечника. Все это позволяет нам чувствовать себя уверенно", — заключил он.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html
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максим орешкин, экономика, россия
12:44 19.05.2022 (обновлено: 17:08 19.05.2022)
 
Орешкин предрек глобальный голод к концу года

Помощник президента Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПомощник президента России Максим Орешкин
Помощник президента России Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник президента России Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин предсказал начало глобального голода в мире к концу года, важно, чтобы Россия от него не пострадала, заявил он на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием", — сказал он.
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Основной причиной этого глобального голода Орешкин назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке вследствие безответственной монетарной политики США. "До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста", — сказал он.
"На самом деле то, что сейчас Америка пытается сделать с Украиной — вывезти запасы зерна, которые на Украине сейчас есть, в свою пользу, — как раз еще одно действие, которое обрекает Украину на серьезные гуманитарные проблемы, но и обрекает глобальный мир на большие проблемы с голодом", — считает он.
Примерно 60% роста цены на пшеницу, по оценке помощника президента, стало следствием печатания необеспеченного доллара американской экономикой в рамках борьбы с последствиями пандемии.
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"Владимир Владимирович понимал, что эти проблемы могут коснуться России. Например, готовиться Россия активно к глобальному голоду начала еще в конце прошлого года", — сказал Орешкин.
Россия сама себя обеспечивает зерном и большинством продуктов питания, однако при этом было важно избежать риска дефицита удобрений на внутреннем рынке. Для этого в конце прошлого года были введены ограничения на экспорт удобрений из России, отметил Орешкин.
"И посевная сейчас, и процесс выращивания урожая проходит с достаточным обеспечением, даже в большем объеме, чем в прошлом году, удобрениями. Это позволяет нам создавать запасы. Нами введены экспортные пошлины на экспорт пшеницы, подсолнечника. Все это позволяет нам чувствовать себя уверенно", — заключил он.
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