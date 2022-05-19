https://ria.ru/20220519/germaniya-1789247531.html

"Позиция по России изменится": Германии грозит развал правящей коалиции

"Позиция по России изменится": Германии грозит развал правящей коалиции - РИА Новости, 19.05.2022

"Позиция по России изменится": Германии грозит развал правящей коалиции

Итоги парламентских выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия серьезно пошатнули позиции правящей партии Германии. СДПГ потерпела поражение в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:00

2022-05-19T15:18

в мире

олаф шольц

фридрих мерц

герхард шредер

германия

киев

украина

хдс/хсс

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Итоги парламентских выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия серьезно пошатнули позиции правящей партии Германии. СДПГ потерпела поражение в регионе, который социал-демократы называют сердцем своей фракции. Местные СМИ винят в этом канцлера Олафа Шольца — по их мнению, он оказался слишком нерешительным в условиях украинского кризиса.Исторический недоборСоциал-демократическая партия получила 26,7% голосов и проиграла Христианско-демократическому союзу (ХДС, 35,7%). У "Зеленых" 18,2%.Для СДПГ это худший результат в истории. А регион очень важный.Северный Рейн — Вестфалия — наиболее экономически развитая и густонаселенная земля Германии, где проживает пятая часть электората. Местные события порой кардинально меняют политическую повестку Берлина. Например, в 2005-м социал-демократы тоже проиграли, благодаря чему состоялись досрочные выборы в бундестаг, после которых в отставку ушел канцлер Герхард Шредер.Немецкие СМИ напомнили Олафу Шольцу, что в сентябре прошлого года он объявил "социал-демократическое десятилетие". Похоже, оно сократилось до нескольких месяцев. Чтобы взять власть в Северном Рейне — Вестфалии, СДПГ надеется на союз с "Зелеными", но далеко не факт, что такой альянс состоится. На коалицию с защитниками природы претендует и ХДС.Издание Die Welt объясняет поражение социал-демократов разочарованностью правительством. Свою роль сыграла и позиция Шольца по украинскому кризису. По данным исследовательского института Infratest Dimap, только 46% жителей региона согласны со сдержанностью канцлера в отношении Киева. Один из высокопоставленных представителей СДПГ сообщил Die Welt, что, хотя в бундестаге не собираются устраивать разбор с главой правительства из-за неудачи в Северном Рейне — Вестфалии, среди рядовых членов партии недовольство наверняка усилится.Ожидаются претензии и со стороны партнеров по правящей коалиции. По информации СМИ, "Зеленые" все популярнее в Германии и способны активнее навязывать союзникам свое мнение. Если же социал-демократы воспротивятся, в том же Северном Рейне — Вестфалии экологи могут объединиться с ХДС и вовсе отстранить СДПГ от управления."Обиженная колбаса"Журнал Spiegel напрямую связывает провал социал-демократов на местных выборах с Олафом Шольцем. Издание отмечает, что канцлер неспособен внятно объяснить позицию по разным вопросам и никогда не принимает четких решений. Вместе с тем он часто демонстрирует самоуверенность и высокомерие, за что ему приходится расплачиваться.Например, Шольц и его партия долго сопротивлялись поставкам тяжелого вооружения Украине. Объясняли: Германию нельзя втягивать в конфликт с Россией, украинцы не в состоянии быстро овладеть сложными немецкими технологиями, у Берлина не осталось оружия, которое можно передать Киеву, и так далее. Однако под давлением оппозиции и партнеров по коалиции канцлер передумал.С начала мая Украина получила от Германии больше шести тысяч противотанковых гранатометов. Кроме того, Киев ждет 50 зенитных самоходных установок "Гепард" (пока для них не нашли боеприпасы), танки Leopard 1 и гаубицы Panzerhaubitzen 2000. Страсти в бундестаге немного улеглись, но избиратели перестали понимать, "голуби" социал-демократы или "ястребы".Олафу Шольцу достается не только от оппозиции. Посол Украины Андрей Мельник назвал канцлера "обиженной ливерной колбасой" из-за отказа встретиться с Владимиром Зеленским. Ранее Шольц сказал, что не хочет этого делать, потому что в Киеве не приняли президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, обвинив его в тесных связях с Россией.Канцлер не стал отвечать Мельнику, и вместо него к Зеленскому приехала глава МИД Германии Анналена Бербок, представитель "Зеленых". В отличие от Шольца, она последовательная сторонница ужесточения антироссийских санкций и поставок оружия Украине.Раскол и поляризацияОпрошенные РИА Новости политологи отмечают, что в Германии происходит перестройка политической системы. Общество расколото, а украинские события еще больше его поляризовали. По данным социологической службы Forsa, отправку оружия Киеву поддерживают 46% немцев, против — 44%.Власть в ФРГ тоже не монолитна. В правящей коалиции СДПГ, "Зеленых" и "Свободной демократической партии" (ее называют "светофором") немало противоречий. Лидер ХДС Фридрих Мерц надеется сыграть на этом и добиться досрочных выборов в бундестаг. После голосования в Северном Рейне — Вестфалии этот сценарий уже не кажется невероятным."Это поражение не ставит крест на СДПГ, но сигнал тревожный. Партия не сохранила достигнутые в прошлом году позиции. Пока рано говорить о развале коалиции на федеральном уровне, однако в самом богатом регионе страны вполне возможен альянс из "Зеленых" и ХДС", — рассуждает руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.Фридрих Мерц с нетерпением ждет этого объединения, чтобы объявить о крупной победе над социал-демократами, которая должна стать предвестником их окончательного падения.Сдержанная позицияРуководитель центра Германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов сравнивает Шольца с капитаном корабля, идущего сквозь шторм, и отмечает, что, несмотря на кажущуюся устойчивость правящей партии, расслабляться ее верхушке не стоит."Если гипотетические досрочные выборы повторят результаты Северного Рейна — Вестфалии, "Зеленые" и ХДС сформируют правительство в обход СДПГ", — полагает эксперт.Впрочем, он признает, что свержение Шольца — непростая задача. Для вотума недоверия мало украинской повестки. Нужны серьезные сдвиги во внутренней политике.Для России нынешний канцлер — относительно приемлемая фигура, добавляет собеседник РИА Новости. Он не поставил крест на "Северном потоке — 2", а лишь заморозил его, сдерживал отправку оружия Украине и призывает к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Главный политический конкурент Шольца лидер ХДС Фридрих Мерц считается одним из самых непримиримых противников России. На посту канцлера он, очевидно, будет действовать гораздо радикальнее.

https://ria.ru/20220426/germaniya-1785341669.html

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