https://ria.ru/20220519/gepatit-1789369690.html

Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии

Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 19.05.2022

Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии

Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T03:42

2022-05-19T03:42

2022-05-19T03:42

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье

геннадий онищенко

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость поехать туда, то внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По данным ВОЗ, в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре сообщали, что с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий.По его словам, хотя речь о заболевании гепатитом неизвестной этиологии среди взрослых не идет, не стоит исключать, что они могут быть переносчиками этой инфекции. Поэтому если в семье, где есть дети, кто-то из взрослых был в неблагополучной по этому заболеванию стране, следует быть настороже.Если же есть необходимость посетить какую-либо страну, где выявлена болезнь, то следует поинтересоваться местной ситуацией, выбирать благополучные с точки зрения эпидемической безопасности места проживания, следить за качеством пищи и воды, подчеркнул Онищенко.Он отметил, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание, однако панику поднимать не следует.Конкретных данных о том, что могло бы вызвать данные случаи заболевания гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, пока нет, значимую роль играет скорость диагностики, уточнил Онищенко.

https://ria.ru/20220515/gepatit-1788614993.html

https://ria.ru/20220514/gepatit-1788562798.html

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воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье, геннадий онищенко, москва, россия