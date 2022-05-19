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Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 19.05.2022
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Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии
Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 19.05.2022
Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии
Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:42
2022-05-19T03:42
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье
геннадий онищенко
москва
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость поехать туда, то внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По данным ВОЗ, в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре сообщали, что с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий.По его словам, хотя речь о заболевании гепатитом неизвестной этиологии среди взрослых не идет, не стоит исключать, что они могут быть переносчиками этой инфекции. Поэтому если в семье, где есть дети, кто-то из взрослых был в неблагополучной по этому заболеванию стране, следует быть настороже.Если же есть необходимость посетить какую-либо страну, где выявлена болезнь, то следует поинтересоваться местной ситуацией, выбирать благополучные с точки зрения эпидемической безопасности места проживания, следить за качеством пищи и воды, подчеркнул Онищенко.Он отметил, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание, однако панику поднимать не следует.Конкретных данных о том, что могло бы вызвать данные случаи заболевания гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, пока нет, значимую роль играет скорость диагностики, уточнил Онищенко.
https://ria.ru/20220515/gepatit-1788614993.html
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воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье, геннадий онищенко, москва, россия
03:42 19.05.2022
 
Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии

Онищенко рассказал, как защитить ребенка от заражения гепатитом неизвестного происхождения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко
Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость поехать туда, то внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
По данным ВОЗ, в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре сообщали, что с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий.

"Первое, что нужно сделать: в те страны, где это регистрируется — не ездить, тем более большой нужды в этом нет", — сказал Онищенко.

По его словам, хотя речь о заболевании гепатитом неизвестной этиологии среди взрослых не идет, не стоит исключать, что они могут быть переносчиками этой инфекции. Поэтому если в семье, где есть дети, кто-то из взрослых был в неблагополучной по этому заболеванию стране, следует быть настороже.
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Названы две причины развития невирусного гепатита
Если же есть необходимость посетить какую-либо страну, где выявлена болезнь, то следует поинтересоваться местной ситуацией, выбирать благополучные с точки зрения эпидемической безопасности места проживания, следить за качеством пищи и воды, подчеркнул Онищенко.
Он отметил, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание, однако панику поднимать не следует.
Конкретных данных о том, что могло бы вызвать данные случаи заболевания гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, пока нет, значимую роль играет скорость диагностики, уточнил Онищенко.
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ВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровьеГеннадий ОнищенкоМоскваРоссия
 
 
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