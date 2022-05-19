https://ria.ru/20220519/gepatit-1789369690.html
Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии
Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 19.05.2022
Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии
Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:42
2022-05-19T03:42
2022-05-19T03:42
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье
геннадий онищенко
москва
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость поехать туда, то внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По данным ВОЗ, в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре сообщали, что с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий.По его словам, хотя речь о заболевании гепатитом неизвестной этиологии среди взрослых не идет, не стоит исключать, что они могут быть переносчиками этой инфекции. Поэтому если в семье, где есть дети, кто-то из взрослых был в неблагополучной по этому заболеванию стране, следует быть настороже.Если же есть необходимость посетить какую-либо страну, где выявлена болезнь, то следует поинтересоваться местной ситуацией, выбирать благополучные с точки зрения эпидемической безопасности места проживания, следить за качеством пищи и воды, подчеркнул Онищенко.Он отметил, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание, однако панику поднимать не следует.Конкретных данных о том, что могло бы вызвать данные случаи заболевания гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, пока нет, значимую роль играет скорость диагностики, уточнил Онищенко.
https://ria.ru/20220515/gepatit-1788614993.html
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воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье, геннадий онищенко, москва, россия
Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии
Онищенко рассказал, как защитить ребенка от заражения гепатитом неизвестного происхождения
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, следует отказаться от поездки в неблагополучные по этой болезни страны, а если есть необходимость поехать туда, то внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
По данным ВОЗ
, в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре
сообщали, что с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий.
"Первое, что нужно сделать: в те страны, где это регистрируется — не ездить, тем более большой нужды в этом нет", — сказал Онищенко.
По его словам, хотя речь о заболевании гепатитом неизвестной этиологии среди взрослых не идет, не стоит исключать, что они могут быть переносчиками этой инфекции. Поэтому если в семье, где есть дети, кто-то из взрослых был в неблагополучной по этому заболеванию стране, следует быть настороже.
Если же есть необходимость посетить какую-либо страну, где выявлена болезнь, то следует поинтересоваться местной ситуацией, выбирать благополучные с точки зрения эпидемической безопасности места проживания, следить за качеством пищи и воды, подчеркнул Онищенко.
Он отметил, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание, однако панику поднимать не следует.
Конкретных данных о том, что могло бы вызвать данные случаи заболевания гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, пока нет, значимую роль играет скорость диагностики, уточнил Онищенко.