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Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге - РИА Новости, 19.05.2022
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Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге
Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге - РИА Новости, 19.05.2022
Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге
Печатный выпуск "Ведомостей" с четверга, из-за приостановок поставок бумажной продукции европейских производителей, начал выходить на белой бумаге вместо... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:20
2022-05-19T12:20
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ведомости
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Печатный выпуск "Ведомостей" с четверга, из-за приостановок поставок бумажной продукции европейских производителей, начал выходить на белой бумаге вместо привычной для этого издания "лососевой", говорится в сообщении газеты, разосланном подписчикам "Ведомостей" за подписью генерального директора БНМ Михаила Нелюбина."С 19 мая печатный выпуск газеты "Ведомости" начнет выходить на классической белой бумаге. Такое решение принято в связи с приостановкой поставок на российский рынок бумажной продукции европейских производителей", - говорится в сообщении.В конце марта Минпромторг РФ сообщил, что поставки офисной бумаги в стране скоро стабилизируются, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями. В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов был перестроен технологический процесс и найдено новое решение для производства, поясняли в Минпромторге.Ранее россияне в соцсетях жаловались на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ведомости
12:20 19.05.2022
 
Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге

Печатный выпуск газеты "Ведомости" начал выходить на классической белой бумаге

© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости"
Газеты Ведомости - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Мария Косарева
Газеты "Ведомости". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Печатный выпуск "Ведомостей" с четверга, из-за приостановок поставок бумажной продукции европейских производителей, начал выходить на белой бумаге вместо привычной для этого издания "лососевой", говорится в сообщении газеты, разосланном подписчикам "Ведомостей" за подписью генерального директора БНМ Михаила Нелюбина.
"С 19 мая печатный выпуск газеты "Ведомости" начнет выходить на классической белой бумаге. Такое решение принято в связи с приостановкой поставок на российский рынок бумажной продукции европейских производителей", - говорится в сообщении.
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В конце марта Минпромторг РФ сообщил, что поставки офисной бумаги в стране скоро стабилизируются, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями. В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов был перестроен технологический процесс и найдено новое решение для производства, поясняли в Минпромторге.
Ранее россияне в соцсетях жаловались на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.
 
РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ведомости
 
 
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