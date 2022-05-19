https://ria.ru/20220519/gazeta-1789425097.html

Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге

Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге - РИА Новости, 19.05.2022

Газета "Ведомости" начала выходить на белой бумаге

Печатный выпуск "Ведомостей" с четверга, из-за приостановок поставок бумажной продукции европейских производителей, начал выходить на белой бумаге вместо... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:20

2022-05-19T12:20

2022-05-19T12:20

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ведомости

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Печатный выпуск "Ведомостей" с четверга, из-за приостановок поставок бумажной продукции европейских производителей, начал выходить на белой бумаге вместо привычной для этого издания "лососевой", говорится в сообщении газеты, разосланном подписчикам "Ведомостей" за подписью генерального директора БНМ Михаила Нелюбина."С 19 мая печатный выпуск газеты "Ведомости" начнет выходить на классической белой бумаге. Такое решение принято в связи с приостановкой поставок на российский рынок бумажной продукции европейских производителей", - говорится в сообщении.В конце марта Минпромторг РФ сообщил, что поставки офисной бумаги в стране скоро стабилизируются, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями. В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов был перестроен технологический процесс и найдено новое решение для производства, поясняли в Минпромторге.Ранее россияне в соцсетях жаловались на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.

https://ria.ru/20220414/shrifty-1783513648.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ведомости