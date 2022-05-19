Михельсон считает, что Евросоюзу будет сложно заменить российский газ
Михельсон: ЕС потребуются годы и многочисленные инвестиции для замены газа из России
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альтернативу российскому газу Европе найти сложно, ей потребуется множество поставщиков, долгие годы и многочисленные инвестиции для этого, считает глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"Нет такой страны, которая может заменить. Потребление ЕС, по-моему, чуть более 500 миллиардов "кубов" газа, больше половины импортируется. Туда поставляет Норвегия, Алжир, Катар", - сказал Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты", отвечая на вопрос о том, какие страны могут заменить газ РФ на рынке Европы и стать основным поставщиком.
"И на 90% это можно решать именно под увеличение СПГ. То есть это годы, и годы, и годы, и многие, многие страны... И только громадные инвестиции во все возможные пункты добычи газа могут это как-то возместить", - добавил он. Европа при этом занимает "хорошую" в кавычках позицию", отметил Михельсон. Она не хочет инвестировать в дополнительную добычу нефти и газа, но при этом хочет их получать. Такая позиция приводит к росту цен.
"Много таких интересных политических высказываний. Я общаюсь со всеми нашими компаниями, акционером Total, Shell и так далее. Некоторые политики говорят: "А не надо сдерживать цены, давайте работать на уменьшение потребления. А вот у тех больших компаний, которые получают сверхприбыли, давайте мы ее у них отберем - есть закон, нет, придумаем, отберем и раздадим народу". Ну, политически красиво, но это нонсенс", - заметил он.
В итоге проиграет само население Европы, считает глава "Новатэка", поскольку продукция на европейском рынке будет неконкурентоспособной с такой стоимостью энергоресурсов.
"Конечно, все можно заменить. Но сколько нужно времени и денег! Даже до всяких санкций, до ковида эта "зеленая повестка" уже начала приводить к недостаточности энергоресурсов на европейском рынке. Не совмещаются сроки ветряной, солнечной генерации, их ввод. Ветер, оказывается, дует не 365 дней в году. И громадные проблемы из-за этого возникают. Это программа, которая грамотно должна быть выстроена", - заключил он.