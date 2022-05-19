https://ria.ru/20220519/gaz-1789482668.html

Михельсон считает, что Евросоюзу будет сложно заменить российский газ

Михельсон считает, что Евросоюзу будет сложно заменить российский газ - РИА Новости, 19.05.2022

Михельсон считает, что Евросоюзу будет сложно заменить российский газ

Альтернативу российскому газу Европе найти сложно, ей потребуется множество поставщиков, долгие годы и многочисленные инвестиции для этого, считает глава и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:47

2022-05-19T14:47

2022-05-19T14:47

экономика

цены на нефть

европа

новатэк

total

shell

природный газ

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альтернативу российскому газу Европе найти сложно, ей потребуется множество поставщиков, долгие годы и многочисленные инвестиции для этого, считает глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон."И на 90% это можно решать именно под увеличение СПГ. То есть это годы, и годы, и годы, и многие, многие страны... И только громадные инвестиции во все возможные пункты добычи газа могут это как-то возместить", - добавил он. Европа при этом занимает "хорошую" в кавычках позицию", отметил Михельсон. Она не хочет инвестировать в дополнительную добычу нефти и газа, но при этом хочет их получать. Такая позиция приводит к росту цен."Много таких интересных политических высказываний. Я общаюсь со всеми нашими компаниями, акционером Total, Shell и так далее. Некоторые политики говорят: "А не надо сдерживать цены, давайте работать на уменьшение потребления. А вот у тех больших компаний, которые получают сверхприбыли, давайте мы ее у них отберем - есть закон, нет, придумаем, отберем и раздадим народу". Ну, политически красиво, но это нонсенс", - заметил он.В итоге проиграет само население Европы, считает глава "Новатэка", поскольку продукция на европейском рынке будет неконкурентоспособной с такой стоимостью энергоресурсов."Конечно, все можно заменить. Но сколько нужно времени и денег! Даже до всяких санкций, до ковида эта "зеленая повестка" уже начала приводить к недостаточности энергоресурсов на европейском рынке. Не совмещаются сроки ветряной, солнечной генерации, их ввод. Ветер, оказывается, дует не 365 дней в году. И громадные проблемы из-за этого возникают. Это программа, которая грамотно должна быть выстроена", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/pobeda-1789442350.html

https://ria.ru/20220512/evropa-1788059246.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, новатэк, total , shell, природный газ