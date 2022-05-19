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PGNiG собралась судиться с "Газпромом" - РИА Новости, 19.05.2022
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PGNiG собралась судиться с "Газпромом"
PGNiG собралась судиться с "Газпромом" - РИА Новости, 19.05.2022
PGNiG собралась судиться с "Газпромом"
Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов с 1,5 миллиарда долларов "переплаты" за газ в 2014-2020... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:05
2022-05-19T14:27
экономика
польша
газпром
pgnig
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов с 1,5 миллиарда долларов "переплаты" за газ в 2014-2020 годах, сообщается в квартальном отчете компании. "Тридцать первого марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года", — говорится в документе.Также PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на запрос об арбитраже. PGNiG в 2020 году выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ, поставленный с 2014 по 2020 год. Российская компания позднее попыталась оспорить это решение, но апелляционный суд отклонил жалобу. В итоге "Газпром" возместил PGNiG 1,5 миллиарда долларов "в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок".
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экономика, польша, газпром, pgnig
12:05 19.05.2022 (обновлено: 14:27 19.05.2022)
 
PGNiG собралась судиться с "Газпромом"

Польская компания PGNiG подала новый судебный иск к "Газпрому"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов с 1,5 миллиарда долларов "переплаты" за газ в 2014-2020 годах, сообщается в квартальном отчете компании.

"Тридцать первого марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года", — говорится в документе.
Также PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на запрос об арбитраже.

PGNiG в 2020 году выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ, поставленный с 2014 по 2020 год. Российская компания позднее попыталась оспорить это решение, но апелляционный суд отклонил жалобу. В итоге "Газпром" возместил PGNiG 1,5 миллиарда долларов "в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок".
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