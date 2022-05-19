12:05 19.05.2022 (обновлено: 14:27 19.05.2022)
PGNiG собралась судиться с "Газпромом"
Польская компания PGNiG подала новый судебный иск к "Газпрому"
Газокомпрессорная станция
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов с 1,5 миллиарда долларов "переплаты" за газ в 2014-2020 годах, сообщается в квартальном отчете компании.
"Тридцать первого марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года", — говорится в документе.
"Тридцать первого марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года", — говорится в документе.
Также PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на запрос об арбитраже.
PGNiG в 2020 году выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ, поставленный с 2014 по 2020 год. Российская компания позднее попыталась оспорить это решение, но апелляционный суд отклонил жалобу. В итоге "Газпром" возместил PGNiG 1,5 миллиарда долларов "в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок".
PGNiG в 2020 году выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ, поставленный с 2014 по 2020 год. Российская компания позднее попыталась оспорить это решение, но апелляционный суд отклонил жалобу. В итоге "Газпром" возместил PGNiG 1,5 миллиарда долларов "в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок".