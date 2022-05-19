https://ria.ru/20220519/gaz-1789419499.html

PGNiG собралась судиться с "Газпромом"

PGNiG собралась судиться с "Газпромом" - РИА Новости, 19.05.2022

PGNiG собралась судиться с "Газпромом"

Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов с 1,5 миллиарда долларов "переплаты" за газ в 2014-2020... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:05

2022-05-19T12:05

2022-05-19T14:27

экономика

польша

газпром

pgnig

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов с 1,5 миллиарда долларов "переплаты" за газ в 2014-2020 годах, сообщается в квартальном отчете компании. "Тридцать первого марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года", — говорится в документе.Также PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на запрос об арбитраже. PGNiG в 2020 году выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ, поставленный с 2014 по 2020 год. Российская компания позднее попыталась оспорить это решение, но апелляционный суд отклонил жалобу. В итоге "Газпром" возместил PGNiG 1,5 миллиарда долларов "в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок".

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, польша, газпром, pgnig