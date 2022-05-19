https://ria.ru/20220519/gaz-1789408720.html
Италия планирует отказаться от российского газа к концу 2024 года
Италия планирует отказаться от российского газа к концу 2024 года - РИА Новости, 19.05.2022
Италия планирует отказаться от российского газа к концу 2024 года
Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы достижения независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:32
2022-05-19T11:32
2022-05-19T11:32
в мире
природный газ
экономика
италия
россия
марио драги
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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы достижения независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года."По оценкам правительства, мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года", - заявил он в ходе информационного сообщения в Сенате итальянского парламента.По словам Драги, газ - это "переходное топливо" на пути к увеличению производства энергии из возобновляемых источников. Соглашение, подписанное в апреле с Алжиром, подчеркнул итальянский премьер, предусматривает развитие альтернативных и возобновляемых источников и сетей передачи энергии в Италию."Возобновляемая энергия — это единственный способ освободиться от ископаемого топлива и создать действительно устойчивую модель роста. Правительство и впредь будет прилагать все усилия, чтобы ускорить эти инвестиции, разрушить бюрократические барьеры, препятствующие инвестициям", - заключил Драги.Программа действий итальянского правительства в сфере энергопоставок предусматривает рост импорта через южные и восточные газопроводы, в частности, из Алжира и Азербайджана. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. По словам представителей правительства, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в объёме 29 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220519/gaz-1789396782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, природный газ, экономика, италия, россия, марио драги
Италия планирует отказаться от российского газа к концу 2024 года
Премьер Италии Драги подтвердил планы по отказу от российского газа к концу 2024 года