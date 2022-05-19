https://ria.ru/20220519/gaz-1789396782.html
Новак рассказал о количестве оплативших за газ в рублях компаний
Новак рассказал о количестве оплативших за газ в рублях компаний - РИА Новости, 19.05.2022
Новак рассказал о количестве оплативших за газ в рублях компаний
Примерно половина из импортеров российского газа, которые будут платить за него в рублях, уже открыли счета в "Газпромбанке", сообщил вице-премьер Александр... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:43
2022-05-19T10:43
2022-05-19T12:13
экономика
природный газ
александр новак
владимир путин
россия
газпром
газпром экспорт
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Примерно половина из импортеров российского газа, которые будут платить за него в рублях, уже открыли счета в "Газпромбанке", сообщил вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, сейчас насчитывается примерно 54 крупных, средних и маленьких компаний, у которых есть контракты с "Газпром экспортом"."Но, по моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета — валютные и рублевые — для того, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях", — сказал Новак.Он отметил, что этот процесс растянут по времени: окончательные расчеты за апрель происходят в мае. При этом точные цифры есть у "Газпрома", добавил Новак, подчеркнув, что крупные компании уже открыли счета, оплатили поставки или готовы оплатить их по срокам.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.
https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html
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экономика, природный газ, александр новак, владимир путин, россия, газпром, газпром экспорт
10:43 19.05.2022 (обновлено: 12:13 19.05.2022)
Новак рассказал о количестве оплативших за газ в рублях компаний
Новак заявил, что около половины импортеров газа открыли счета для оплаты в рублях