https://ria.ru/20220519/format-1789451416.html

Нормандского формата больше не существует, заявил источник

Нормандского формата больше не существует, заявил источник - РИА Новости, 19.05.2022

Нормандского формата больше не существует, заявил источник

Нормандский формат, как и контактная группа по Украине больше не существуют, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя призыв посла Украины в ФРГ Андрея РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:30

2022-05-19T13:30

2022-05-19T13:30

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нормандский формат, как и контактная группа по Украине больше не существуют, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя призыв посла Украины в ФРГ Андрея Мельника возобновить нормандский формат."После российского признания ДНР и ЛНР эти механизмы стали неактуальны",- отметил собеседник агентства.По его словам, "сегодня Германия и Франция участвуют в поставках оружия киевскому режиму, что само по себе не способствует перемирию".Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в четверг призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220519/prikhodko-1789444445.html

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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