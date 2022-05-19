https://ria.ru/20220519/fondy-1789525487.html

Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС

Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС - РИА Новости, 19.05.2022

Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС

Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:37

2022-05-19T16:37

2022-05-19T16:37

общество

россия

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

фонд социального страхования рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы обсудим большой пакет документов, который позволит объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда: Пенсионный и Фонд социального страхования, и внести все необходимые для этого изменения в законы", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.Премьер напомнил, что Единый фонд обязательного пенсионного и страхования появится в РФ в 2023 году. Он пояснил, что это позволит назначать людям выплаты проактивно, то есть автоматически или по одному заявлению.Премьер-министр также напомнил, что будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, что позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.Люди. трудящиеся по договорам гражданско-правового характера, получат право на оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу а ребенком до 1,5 лет, как и занятые по трудовым договорам. Со следующего года установят и единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что такой шаг позволит бизнесу снизить издержки.

https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784789037.html

https://ria.ru/20220128/sovfed-1769969984.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф