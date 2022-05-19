https://ria.ru/20220519/fondy-1789525487.html
Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС
Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС - РИА Новости, 19.05.2022
Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС
Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:37
2022-05-19T16:37
2022-05-19T16:37
общество
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
фонд социального страхования рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы обсудим большой пакет документов, который позволит объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда: Пенсионный и Фонд социального страхования, и внести все необходимые для этого изменения в законы", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.Премьер напомнил, что Единый фонд обязательного пенсионного и страхования появится в РФ в 2023 году. Он пояснил, что это позволит назначать людям выплаты проактивно, то есть автоматически или по одному заявлению.Премьер-министр также напомнил, что будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, что позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.Люди. трудящиеся по договорам гражданско-правового характера, получат право на оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу а ребенком до 1,5 лет, как и занятые по трудовым договорам. Со следующего года установят и единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что такой шаг позволит бизнесу снизить издержки.
https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784789037.html
https://ria.ru/20220128/sovfed-1769969984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф
Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС
Премьер Мишустин заявил, что правительство обсудит проект об объединении ПФР и ФСС
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы обсудим большой пакет документов, который позволит объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда: Пенсионный и Фонд социального страхования, и внести все необходимые для этого изменения в законы", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.
Премьер напомнил, что Единый фонд обязательного пенсионного и страхования появится в РФ
в 2023 году. Он пояснил, что это позволит назначать людям выплаты проактивно, то есть автоматически или по одному заявлению.
Премьер-министр также напомнил, что будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, что позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.
Люди. трудящиеся по договорам гражданско-правового характера, получат право на оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу а ребенком до 1,5 лет, как и занятые по трудовым договорам. Со следующего года установят и единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что такой шаг позволит бизнесу снизить издержки.