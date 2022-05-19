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Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС - РИА Новости, 19.05.2022
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Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС
Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС - РИА Новости, 19.05.2022
Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС
Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:37
2022-05-19T16:37
общество
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
фонд социального страхования рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы обсудим большой пакет документов, который позволит объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда: Пенсионный и Фонд социального страхования, и внести все необходимые для этого изменения в законы", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.Премьер напомнил, что Единый фонд обязательного пенсионного и страхования появится в РФ в 2023 году. Он пояснил, что это позволит назначать людям выплаты проактивно, то есть автоматически или по одному заявлению.Премьер-министр также напомнил, что будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, что позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.Люди. трудящиеся по договорам гражданско-правового характера, получат право на оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу а ребенком до 1,5 лет, как и занятые по трудовым договорам. Со следующего года установят и единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что такой шаг позволит бизнесу снизить издержки.
https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784789037.html
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общество, россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф
16:37 19.05.2022
 
Правительство обсудит проект об объединении Пенсионного фонда и ФСС

Премьер Мишустин заявил, что правительство обсудит проект об объединении ПФР и ФСС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР
Сотрудник ПФР - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство обсудит законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы обсудим большой пакет документов, который позволит объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда: Пенсионный и Фонд социального страхования, и внести все необходимые для этого изменения в законы", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.
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Премьер напомнил, что Единый фонд обязательного пенсионного и страхования появится в РФ в 2023 году. Он пояснил, что это позволит назначать людям выплаты проактивно, то есть автоматически или по одному заявлению.
Премьер-министр также напомнил, что будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, что позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.
Люди. трудящиеся по договорам гражданско-правового характера, получат право на оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу а ребенком до 1,5 лет, как и занятые по трудовым договорам. Со следующего года установят и единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что такой шаг позволит бизнесу снизить издержки.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинПенсионный фонд РФФонд социального страхования РФ
 
 
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